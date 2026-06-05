健康網》手機當鬧鐘藏危機 腦專家警：大腦恐越來越懶惰

食農專家韋恩表示，日本腦科學專家指出，使用手機當鬧鐘是工作品質下降的起點，不僅導致前額葉的活動變低，也會傷害思考與創造力；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕現代人生活大小事已習慣依賴手機，甚至連叫自己起床的鬧鐘也不例外。不過，食農專家韋恩表示，日本腦科學專家、東北大學加齡醫學研究所教授川島隆太指出，使用手機當鬧鐘是一整天工作品質下降的起點，不僅導致前額葉的活動變低，也會傷害一天的思考與創造力。除提醒3個時段應特別注意手機使用外，也建議起床後30分鐘遠離手機，改為使用傳統鬧鐘，是讓前額葉恢復應有功能的最基礎做法。

起床先碰手機影響思考力

韋恩於臉書粉專「韋恩的食農生活」與網頁發文表示，長年研究智慧型手機使用習慣對腦部功能影響的川島隆太指出，起床的那一刻，用手機鬧鐘叫醒自己，意味著睜開眼睛的第一件事就是觸碰手機，接著就是查看通知、訊息、社群媒體。若起床第一件事和睡前最後一件事都交給手機，恐會悄悄破壞前額葉的功能，而前額葉掌管的，正是創造力、判斷力，以及工作中最需要的思考品質。

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韋恩說明，早晨醒來後的第1個小時，正是前額葉從睡眠狀態逐漸恢復活躍的過渡期。這個時段需要的是安靜的輸入，讓前額葉有機會重新啟動，手機在這個時候帶進來的資訊量，直接干擾了整個過渡過程。

大多數人以為滑手機在「用腦」，但川島隆太的研究結果正好相反，他認為使用手機時，負責思考、判斷力、創造力的前額葉活動反而降低；雖然眼睛在看、耳朵在聽、手指在動，但腦最重要的部位其實在偷懶。

專家：3時段遠離手機助護腦

韋恩說，川島隆太將此現象稱為「奇怪的不均衡」，認為這是手機使用導致各種認知功能下降的根本原因。不過，他的立場並非需要完全戒除手機，而是應該管理使用時機，重點包括：

●起床後30分鐘遠離手機螢幕，並且改用傳統鬧鐘。

●需要深度思考的工作時段，將前額葉留給主動思考。

●睡前60分鐘，讓腦進入修復狀態。

韋恩表示，川島隆太認為，這3個時段的問題並非藍光影響睡眠，而是手機讓前額葉持續處於被動接收的模式，並非「主動思考和生成」的模式，導致創造力和判斷力就在這個差別中慢慢流失。

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