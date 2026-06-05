健康網》減肥戒澱粉反卡關 專家揭晚餐這樣吃飽足又穩糖

營養師張馨方指出，減肥晚餐不吃澱粉，長期過度低醣，身體恐會啟動節能模式，讓代謝下降、肌肉流失，之後反而更容易復胖；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕很多人減肥時，第一步就是晚餐不吃飯、不碰麵，甚至只吃沙拉。營養師張馨方指出，減肥不吃澱粉，通常體重一開始看似下降，但沒多久就會開始卡關，晚上也更容易餓、嘴饞想吃甜食，甚至隔天精神更差；問題可能不是吃澱粉，而是選錯澱粉。提醒晚餐只要挑對主食，反而更能穩定減脂瘦得快。

低醣飲食恐害代謝下降

晚餐吃對主食，真能瘦得比較快？對此，張馨方於臉書粉專「ViVi營養生活話」發文指出，長期過度低醣，身體恐會啟動節能模式，讓代謝下降、肌肉流失，之後反而更容易復胖。因此，減重過程中，真正比較能穩定瘦下來的人，通常不是完全不吃，而是懂得挑對主食的人，建議晚餐內容可掌握以下公式：1份蛋白質＋2份蔬菜＋半份至1份好澱粉，就能吃得飽足更易瘦。

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減脂晚餐主食替換3方式

此外，張馨方也推薦以下減脂晚餐菜單更換主食：

●白麵換成蒟蒻麵：低熱量、含水量高，增加飽足感，建議搭配豆腐、蛋白質和蔬菜一起吃。

●白飯換成地瓜／南瓜：膳食纖維較高，飽足感通常也會更持久。

●精緻吐司換成全穀雜糧類：營養密度高，有助減少血糖波動，也比較不容易餓。

張馨方強調，比起硬撐挨餓，身體其實更怕亂節食。長期過度低醣下，導致啟動節能模式，讓代謝下降、肌肉流失，反而更易復胖。

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