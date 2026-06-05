排便出血別輕忽 新竹45歲男子反覆出血、異物感恐是惡化警訊

新竹馬偕紀念醫院大腸直腸外科醫師黃暐聖提醒，若出現排便出血、肛門疼痛、腫塊脫出，應急早就醫。（新竹馬偕醫院提供）

〔記者洪美秀／新竹報導〕排便出血、肛門疼痛別輕忽，可能是痔瘡惡化警訊。新竹地區45歲林先生任職科技業將近15年，平時工作壓力大、工時長，生活作息不規律，常因忙碌忽略正常排便習慣。約5年前，開始出現排便後肛門疼痛與出血情形，起初以為只是便秘或短暫不適，直到近期突大量出血就醫，新竹馬偕大腸直腸外科診斷為第三級痔瘡，經緊急處理後，才減輕異物感。

新竹馬偕大腸直腸外科醫師黃暐聖表示，痔瘡是常見的肛門疾病，與久坐、便秘、腹瀉、排便用力、飲食纖維不足及生活壓力等因素有關。第三級痔瘡通常會在排便時脫出肛門外，需用手推回；若持續惡化，可能造成反覆出血、疼痛、腫脹及異物感，進一步影響生活品質。許多民眾因害羞，或以為只是小問題而延誤就醫，但若長期反覆出血，仍應及早接受專業檢查，釐清原因，避免症狀持續惡化。

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林先生一開始使用外用痔瘡藥膏與塞劑，調整排便習慣，但出血情形仍斷斷續續發生，經醫師評估與討論後，接受雙極雷射痔瘡消融手術。黃暐聖說明，相較傳統痔瘡切除手術，雷射痔瘡消融手術傷口較小、侵入性較低，透過雷射能量作用於痔瘡組織，使痔瘡逐漸萎縮，進而改善出血、脫垂及肛門異物感，且術後疼痛感較低、對排便影響較小。且痔瘡治療後仍需配合生活型態調整，避免久坐久站、減少熬夜、增加水分與膳食纖維攝取，建立規律排便習慣。

新竹馬偕紀念醫院大腸直腸外科醫師黃暐聖提醒，若出現排便出血、肛門疼痛、腫塊脫出，應急早就醫。圖為痔瘡分級說明。（新竹馬偕醫院提供）

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