自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

排便出血別輕忽 新竹45歲男子反覆出血、異物感恐是惡化警訊

2026/06/05 16:34

新竹馬偕紀念醫院大腸直腸外科醫師黃暐聖提醒，若出現排便出血、肛門疼痛、腫塊脫出，應急早就醫。（新竹馬偕醫院提供）

新竹馬偕紀念醫院大腸直腸外科醫師黃暐聖提醒，若出現排便出血、肛門疼痛、腫塊脫出，應急早就醫。（新竹馬偕醫院提供）

〔記者洪美秀／新竹報導〕排便出血、肛門疼痛別輕忽，可能是痔瘡惡化警訊。新竹地區45歲林先生任職科技業將近15年，平時工作壓力大、工時長，生活作息不規律，常因忙碌忽略正常排便習慣。約5年前，開始出現排便後肛門疼痛與出血情形，起初以為只是便秘或短暫不適，直到近期突大量出血就醫，新竹馬偕大腸直腸外科診斷為第三級痔瘡，經緊急處理後，才減輕異物感。

新竹馬偕大腸直腸外科醫師黃暐聖表示，痔瘡是常見的肛門疾病，與久坐、便秘、腹瀉、排便用力、飲食纖維不足及生活壓力等因素有關。第三級痔瘡通常會在排便時脫出肛門外，需用手推回；若持續惡化，可能造成反覆出血、疼痛、腫脹及異物感，進一步影響生活品質。許多民眾因害羞，或以為只是小問題而延誤就醫，但若長期反覆出血，仍應及早接受專業檢查，釐清原因，避免症狀持續惡化。

林先生一開始使用外用痔瘡藥膏與塞劑，調整排便習慣，但出血情形仍斷斷續續發生，經醫師評估與討論後，接受雙極雷射痔瘡消融手術。黃暐聖說明，相較傳統痔瘡切除手術，雷射痔瘡消融手術傷口較小、侵入性較低，透過雷射能量作用於痔瘡組織，使痔瘡逐漸萎縮，進而改善出血、脫垂及肛門異物感，且術後疼痛感較低、對排便影響較小。且痔瘡治療後仍需配合生活型態調整，避免久坐久站、減少熬夜、增加水分與膳食纖維攝取，建立規律排便習慣。

新竹馬偕紀念醫院大腸直腸外科醫師黃暐聖提醒，若出現排便出血、肛門疼痛、腫塊脫出，應急早就醫。圖為痔瘡分級說明。（新竹馬偕醫院提供）

新竹馬偕紀念醫院大腸直腸外科醫師黃暐聖提醒，若出現排便出血、肛門疼痛、腫塊脫出，應急早就醫。圖為痔瘡分級說明。（新竹馬偕醫院提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中