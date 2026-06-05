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健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

健康網》網紅醫談睪丸癌：青春期後男性 用手就能初步檢查

2026/06/05 21:01

健康網》網紅醫談睪丸癌：青春期後男性 用手就能初步檢查

鑽研癌症的醫師史考特表示，若察覺睪丸有異狀，不明腫塊甚至會痛，就該盡快就醫。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕所有男性都需要稍微了解的癌症，其中一項是睪丸癌。在美國執業的泌尿科網紅醫師蕾娜（Rena），與男性癌症外科醫師史考特（Scott Eggener），在頻道中分享睪丸癌是什麼，如何自我檢測。該影片在短短一天內獲得7千多次觀看。

史考特表示，睪丸癌算是較少發生的癌症，若能早期發現多能治癒。雖然任何年齡的男性都可能罹患，但最常見的年齡層為15歲至30或35歲之間；也有少數70歲以上的病例。

史考特提醒，男性應該要有自我檢查習慣；同時史考特建議，男生進入青春期後，每個月進行一次自我檢查。如何做到？實際上在家中用「手」就可以了！操作步驟：使用雙手的前三根手指，將睪丸單獨放在手中滾動；正常的觸感應是「稍微柔軟」的。史考特呼籲，若感覺到任何腫塊、硬塊或異狀，請務必告知家長或掛號諮詢醫師。

實際上史考特指出，大多數自我檢查後，懷疑的「有問題」，大多是「誤會」、「虛驚一場」（false alarms）。醫師認同這種警覺性，即便最後沒有任何發現，也是正確的健康行為。

最後史考特特別用一個令人痛心的案例來作呼籲：一名患者因為迷信「另類療法」或「身心靈靜修」，導致原本可治癒的癌症，錯失黃金治療時間，最終發生癌細胞轉移，並不幸去世。史考特強調，即便患者對傳統治療有疑慮，也應該與正規醫師充分討論、獲取正確資訊後再做決定，而不是輕信「江湖郎中」、各種不正規的偏方。史考特與蕾娜總結，睪丸癌並不可怕，關鍵在於每月自我檢查並在發現異狀時及時就醫，切勿聽信非正規醫療。

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