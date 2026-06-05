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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

胸腔病院靠2招 讓40年老菸槍3個月內完全戒癮

2026/06/05 11:57

胸腔病院設置戒菸特別門診，努力幫「癮君子」找回健康。（記者吳俊鋒攝）

胸腔病院設置戒菸特別門診，努力幫「癮君子」找回健康。（記者吳俊鋒攝）

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南62歲的阿明伯暇餘就喜歡「吞雲吐霧」，菸齡長達40年，3個月前突然嚴重氣喘，平地走路都像在爬高山，求助衛生福利部胸腔病院，在醫護團隊「暖心衛教」下，透過客製化貼片輔助，以及定期電話追蹤與關懷，現已成功戒除，脫離「癮君子」之列，他高興地說「終於可以陪著活碰亂跳的孫子去公園散步了」。

阿明伯坦言，以往走個三、五步路，常喘到要暫時歇腳，因此不敢帶著孫子外出，怕會跟丟；他是在一次劇烈胸悶，且嚴重缺氧，臉色蒼白的情況下，由家人陪伴緊急就診，專業醫療處置後，被告知必須戒菸，才能完全恢復身體的健康狀態。

面對焦慮不安的長輩，醫護團隊用最親切、體貼的台語，將複雜的衛教，化為聽得懂的日常關懷，並協助阿明伯加入戒菸門診，強調會陪伴著一起努力，強化他的信心，且動之以情，為了最愛的家人著想，絕對要堅持下去。

胸腔病院醫護人員深知，對40年老菸槍而言，對抗身體戒斷症狀，絕對是場硬仗，除了考驗自己的意志力，更需要持續陪伴、關懷，不能放棄，因此定期電話追蹤，不斷為阿明伯加油、打氣，讓鼓勵化為動力。

胸腔病院也依照阿明伯的尼古丁成癮程度，客製化戒菸貼片輔助，經過3個月的努力，他現在不僅呼吸順暢了，氣色也變得紅潤，渾身充滿有活力，最近一次的回診，更開心地向醫護團隊報喜，表示自己已經完全擺脫吞雲吐霧的想法，生活正常，找回久違的健康。

院長黃紹宗表示，除設置戒菸特別門診，提供專業戒菸評估與治療服務外，也持續辦理戒菸衛教宣導活動，提升民眾對於二代戒菸服務的認知，協助吸菸者提升戒菸意願與成功率，有需要的民眾，可透過免費戒菸諮詢專線：06-2146006分機5300，獲得相關協助。

黃紹宗指出，致力於菸害防制與健康促進工作同時，院內成立戒菸服務推動小組，定期檢視服務成效，並辦理員工教育訓練，持續精進戒菸照護品質。

響應國家政策，胸腔病院也進行「無菸檳醫院宣誓簽署活動」，透過禁菸、拒檳的宣導品與宣導標語，向民眾傳達菸害防制與口腔癌預防的重要性，展現打造健康、舒適醫療環境的決心，攜手同仁與民眾共創舒適的無菸檳環境。

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