LDCT篩出肺部小結節別慌 0.8公分以下建議定期追蹤

▲極早期的微小肺部結節，難以單就影像上確定良性或惡性。（台北慈濟醫院提供）

記者翁聿煌／新北報導

▲肺癌發生率已居全國第一，影響因子包括抽菸、肺癌家族史及空氣污染等；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

隨著低劑量電腦斷層（LDCT）篩檢日益普及，越來越多民眾在健康檢查或就醫過程中發現肺部小結節，也讓「到底要不要立刻開刀」成為門診中常見疑問，台北慈濟醫院胸腔內科醫師吳智偉針對院內LDCT共6997名篩檢個案進行回溯性分析，結果發現手術切除的病灶中，有約3分之2被證實是惡性腫瘤，另外3分之1為良性腫瘤，由此可知小型肺部結節在影像判讀與切片診斷上極具挑戰。

北慈研究：切除個案 逾6成證實惡性

吳智偉指出，肺癌發生率已居全國第一，影響因子包括抽菸、肺癌家族史及空氣污染等，但臨床上超過一半肺癌患者其實不抽菸，因此即使沒有抽菸習慣，也不能完全輕忽風險，近年政府積極推動低劑量電腦斷層篩檢，提升肺癌早期發現及治療的機會，針對肺部小結節，臨床上雖會依據大小、影像型態、生長狀況以及病人的臨床背景進行綜合判斷，但部分良性病灶在影像上與早期肺癌相似，有些早期惡性病灶則生長緩慢、不易立即判別。

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吳智偉說明，以許女士為例，沒有抽菸習慣，也沒有肺癌家族史，卻在64歲健康檢查時，從LDCT檢查中發現1.2公分的肺部結節，之後持續在胸腔內科門診追蹤，7年後，許女士71歲時，結節增大至1.4公分，因為擔憂，她與醫師討論後轉至胸腔外科手術，病理結果確診為第一期肺腺癌，由於屬早期肺癌，術後不需化療，追蹤至今恢復良好，無併發症。

早期肺癌1年約長大0.1cm

吳智偉說明，許多肺部結節通常需要追蹤很長的時間，才會有些微變化（1年約長大0.1cm），臨床上會根據變化的型態進一步評斷處置方式，極早期的結節因為太小，無法經由穿刺切片確認屬性，他提醒，發現肺結節不必過度恐慌，也不代表一定要立刻動刀，目前國內外的共識是以大小0.8公分作為最基礎的判斷準則，在困難判讀的情況下，建議須定期追蹤，若在追蹤期間出現變大或影像特徵改變，建議與醫師討論或進一步評估手術時機，通常會有機會在零期或第一期及早治療。

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