自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 護眼顧齒

學齡前是近視防治關鍵期 3歲半起驗視力 先學比E字

2026/03/21 05:30

▲國健署鼓勵家長從孩子3歲半起，就讓孩子學習接受視力檢查；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

▲國健署鼓勵家長從孩子3歲半起，就讓孩子學習接受視力檢查；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

記者羅碧／台北報導

弱視等視力問題在早期往往沒有明顯症狀，孩子即使日常生活看似正常，仍可能已出現視力發展異常。國民健康署提醒，3歲半至4歲是接受眼科視力檢查的關鍵時期，若錯過黃金介入治療期，恐影響未來學習與生活表現，呼籲家長應及早建立定期檢查習慣。

國健署長沈靜芬表示，視力保健攸關幼兒學習與整體發展，若能在學齡前及早發現問題並介入治療，可有效降低未來視力障礙風險。建議家長自孩子3歲半至4歲起，每半年至1年安排1次眼科視力檢查，避免錯過治療時機。

台大醫學院眼科教授、中華民國眼科醫學會理事長王一中指出，幼童視力檢查常仰賴「E字視力表」，但孩子若未事先學習，往往無法正確比出缺口方向，影響檢查準確性。「小朋友如果沒有先教，常會亂比，連醫師或護理師都看不懂，因此一定要先訓練怎麼比E字缺口方向，這非常重要。」

幼童瞇眼、歪頭看、常撞物 應就醫

他建議，約從3歲半開始即可逐步教導孩子辨識E字開口方向，雖然此階段仍屬「半知半解」，但透過反覆練習，到4歲進入幼兒園接受篩檢時，通常已能配合完成檢查。「2歲幾乎不可能理解，但3歲多就可以慢慢建立概念，這樣篩檢會比較準確。」

王一中也強調，弱視與部分視力異常因不易表達，常仰賴篩檢發現。過去在部分縣市篩檢經驗中，即使是幼兒園大班學童，也已出現相當比例的視力異常，甚至開始出現近視跡象，顯示視力問題有提早發生趨勢。目前小學一年級近視盛行率約2成，而部分地區大班學童已達1成至2成，兒童視力情況令人憂心。

王一中提醒家長，若孩子出現瞇眼看東西、歪頭或斜眼看、經常靠很近看物品，或走路容易撞到東西等情形，都可能是視力異常警訊，應盡早就醫評估。

為提升幼童檢查配合度，國健署簡任技正張櫻淳表示，國健署目前已在兒童健康手冊提供E字與C字圖卡，供3至5歲幼童在家學習辨識「E字」或「C字」缺口方向（上、下、左、右），並透過手勢或口語表達，加強理解檢查指令。

爸媽協助 3至5歲童辨識E、C字缺口

此外，國健署也首度在臉書粉絲團推出「召喚全台小特務！E起成為視力小超人」活動，即日起至4月10日止，鼓勵家長陪同孩子完成學習任務，包括觀看E字動畫影片、練習辨識方向並拍照分享，即有機會獲得超商禮券。盼透過寓教於樂方式，降低孩子對檢查的陌生與抗拒，提升篩檢品質。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中