學齡前是近視防治關鍵期 3歲半起驗視力 先學比E字

▲國健署鼓勵家長從孩子3歲半起，就讓孩子學習接受視力檢查；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

記者羅碧／台北報導

弱視等視力問題在早期往往沒有明顯症狀，孩子即使日常生活看似正常，仍可能已出現視力發展異常。國民健康署提醒，3歲半至4歲是接受眼科視力檢查的關鍵時期，若錯過黃金介入治療期，恐影響未來學習與生活表現，呼籲家長應及早建立定期檢查習慣。

國健署長沈靜芬表示，視力保健攸關幼兒學習與整體發展，若能在學齡前及早發現問題並介入治療，可有效降低未來視力障礙風險。建議家長自孩子3歲半至4歲起，每半年至1年安排1次眼科視力檢查，避免錯過治療時機。

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台大醫學院眼科教授、中華民國眼科醫學會理事長王一中指出，幼童視力檢查常仰賴「E字視力表」，但孩子若未事先學習，往往無法正確比出缺口方向，影響檢查準確性。「小朋友如果沒有先教，常會亂比，連醫師或護理師都看不懂，因此一定要先訓練怎麼比E字缺口方向，這非常重要。」

幼童瞇眼、歪頭看、常撞物 應就醫

他建議，約從3歲半開始即可逐步教導孩子辨識E字開口方向，雖然此階段仍屬「半知半解」，但透過反覆練習，到4歲進入幼兒園接受篩檢時，通常已能配合完成檢查。「2歲幾乎不可能理解，但3歲多就可以慢慢建立概念，這樣篩檢會比較準確。」

王一中也強調，弱視與部分視力異常因不易表達，常仰賴篩檢發現。過去在部分縣市篩檢經驗中，即使是幼兒園大班學童，也已出現相當比例的視力異常，甚至開始出現近視跡象，顯示視力問題有提早發生趨勢。目前小學一年級近視盛行率約2成，而部分地區大班學童已達1成至2成，兒童視力情況令人憂心。

王一中提醒家長，若孩子出現瞇眼看東西、歪頭或斜眼看、經常靠很近看物品，或走路容易撞到東西等情形，都可能是視力異常警訊，應盡早就醫評估。

為提升幼童檢查配合度，國健署簡任技正張櫻淳表示，國健署目前已在兒童健康手冊提供E字與C字圖卡，供3至5歲幼童在家學習辨識「E字」或「C字」缺口方向（上、下、左、右），並透過手勢或口語表達，加強理解檢查指令。

爸媽協助 3至5歲童辨識E、C字缺口

此外，國健署也首度在臉書粉絲團推出「召喚全台小特務！E起成為視力小超人」活動，即日起至4月10日止，鼓勵家長陪同孩子完成學習任務，包括觀看E字動畫影片、練習辨識方向並拍照分享，即有機會獲得超商禮券。盼透過寓教於樂方式，降低孩子對檢查的陌生與抗拒，提升篩檢品質。

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