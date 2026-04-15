健康網》愛喝抹茶小心踩雷！ 營養師警4類人恐影響健康

營養高敏敏指出，服用抗凝血藥物者，最好要小心飲用抹茶，因抹茶含維生素K，可能影響藥效；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕抹茶因其濃郁風味與多重健康效益，逐漸成為民眾日常養生飲品。不過，營養師高敏敏指出，雖然抹茶富含抗氧化物質，有助代謝與心血管保健，但並非人人適合飲用，包括孕婦、6歲以下兒童、服用抗凝血藥物者、腎功能不佳等4大特定族群，若未留意攝取量，反而可能對健康造成負擔。

高敏敏於臉書粉專發文分享，抹茶含有兒茶素、茶胺酸與多種維生素，具備促進脂肪氧化、穩定情緒與抗氧化等優點。其中，兒茶素可提升脂肪燃燒效率，茶胺酸則有助放鬆神經、減輕壓力；同時，抹茶中的茶多酚與類黃酮，也被認為有助降低膽固醇、維持血管彈性，對心血管健康具有正面幫助。

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高敏敏說明，雖然抹茶營養豐富，但並不是每個人都能安心喝，整理出4大族群一次掌握：

●孕婦

抹茶的咖啡因含量雖低於咖啡，但仍可能影響睡眠與心悸，過量也可能增加孕期不適。

建議：每日咖啡因總量控制在200mg以下，若想喝抹茶，務必選擇無糖、少量、白天飲用較安全。

●6歲以下兒童

抹茶含有天然咖啡因，幼兒對咖啡因的代謝較慢，容易出現睡不著、易怒、心悸、哭鬧、注意力不集中，也可能干擾正常生長。

建議：不主動飲用抹茶或含茶類飲品

●服用抗凝血藥物者

抹茶每杯約含25微克維生素K1，維生素K會減弱抗凝血藥物的效果，造成凝血功能波動，若平常需定期監測INR，

建議：喝抹茶前務必與醫師討論，並避免突然大量或不規律攝取。

●腎功能較弱者

抹茶中含有鉀離子，腎臟代謝能力較弱的人容易累積體內鉀，不僅可能引發高血鉀，也會影響腎臟與肝臟負擔。

建議：腎臟病族群、長期慢性病患者需謹慎攝取，或避免飲用。

高敏敏總結，市售抹茶飲往往會加入大量奶精、糖粉或奶油香料調味，不知不覺喝下高熱量與反式脂肪，建議選擇無糖或低糖版本，最好挑選標示清楚的純抹茶粉，才能真正得到抹茶對健康帶來的好處。

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

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