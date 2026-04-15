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健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

癌症能用細菌「吃掉」！ 新療法曝光：從腫瘤內部開始吞噬

2026/04/15 12:48

加拿大研究團隊正開發利用基因改造細菌，深入腫瘤無氧核心並從內部吞噬癌細胞的新型療法；示意圖。（圖取自freepik）

加拿大研究團隊正開發利用基因改造細菌，深入腫瘤無氧核心並從內部吞噬癌細胞的新型療法；示意圖。（圖取自freepik）

〔編譯陳成良／綜合報導〕未來癌症治療，可能不只靠藥物或手術。科學家正探索一種顛覆傳統的新策略：利用經過基因改造的活體細菌，尋找腫瘤深處的無氧環境，並從內部「吃掉」癌細胞。這項極具科幻色彩的研究，試圖將細菌轉化為抗癌的微觀戰士。

科學網站《SciTechDaily》報導指出，加拿大滑鐵盧大學（University of Waterloo）的研究團隊，正致力於開發一種能從內部吞噬腫瘤的細菌療法。研究人員解釋，固態腫瘤的中心通常缺乏氧氣且充滿壞死細胞，這種環境對一般細胞而言是絕境，但對於某種只能在無氧環境生長的「梭狀芽孢桿菌（Clostridium sporogenes）」來說，卻是完美的溫床。

研究團隊的構想是讓這種細菌的孢子進入腫瘤。奧庫安表示，當細菌抵達充滿養分且毫無氧氣的腫瘤核心時，便會開始大量生長，以腫瘤為食。這就像是在敵軍的心臟地帶建立殖民地，藉由細菌的擴張，實質上將腫瘤從體內清除。然而，這項戰術面臨一個挑戰：當細菌吃向腫瘤外層時，一旦接觸到微量氧氣就會死亡，導致無法徹底消滅腫瘤。

為了解決這個問題，科學家利用合成生物學技術進行了基因改造。他們從其他耐氧細菌中擷取基因，讓這種「抗癌細菌」具備抵抗氧氣的能力。更關鍵的是，團隊設計了一個類似電路開關的「群體感應（Quorum sensing）」系統。只有當細菌在腫瘤內部繁殖到足夠龐大的數量時，這個耐氧基因兩端才會被自動「打開」，確保細菌不會在充滿氧氣的健康血液中失控生長。

目前仍處實驗室階段 距離人體應用尚需時日

研究人員形容，這就像是用DNA片段組裝成的微型電路，當所有零件正確拼湊時，就能精準預測並控制細菌的行為。目前，研究團隊已成功驗證了這套自動啟動系統，下一步計畫將耐氧基因與控制開關整合至單一細菌中，並在動物腫瘤模型上進行前臨床測試。

報導強調，這項「以毒攻毒」的創新療法雖然前景備受矚目，但距離成為真正的癌症處方仍有相當長的路要走。這類療法若能成功，將可能改變癌症治療的方式。 不過，在正式進入人體臨床試驗前，仍需克服多項安全性與效能評估。

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