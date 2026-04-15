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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

愛妻捐腎重生 師大音樂師免洗腎重返舞台

2026/04/15 12:12

師大音樂系老師宋威德接受太太捐腎，生活品質大為提升。（記者羅碧攝）

師大音樂系老師宋威德接受太太捐腎，生活品質大為提升。（記者羅碧攝）

〔記者羅碧／台北報導〕61歲師大音樂系教師宋威德長年受腎臟疾病困擾，原已面臨必須洗腎的人生轉折，所幸在太太主動決定捐腎下，去年在台大醫院接受活體腎臟移植手術，術後恢復良好，不僅免於洗腎，更重返舞台開音樂會，自嘲「氣更長、聲音更大聲」，直言像「重獲新生」。

宋威德表示，自己從19歲起即有腎臟問題，40年來持續控制飲食與規律運動，但約4年前病情惡化，出現貧血、臉色發黑等症狀，腎功能指數已逼近需洗腎的臨界點，讓他一度認為「人生完了」，未來無法再從事喜愛的游泳、衝浪與音樂演出。

他說，當時第一個反應是不願接受太太捐腎，「她是別人家的孩子，也是我孩子的媽媽」，原本打算直接接受洗腎，但太太態度堅定，主動提出捐腎，最終在醫療團隊完整評估與配對下，決定接受移植手術。

宋威德指出，台大醫院術前的整體評估與配對過程相當嚴謹，術後恢復情況遠超預期，目前生活已完全恢復正常，不僅可規律運動，也順利舉辦音樂會，「感覺比過去40年都還健康」，並將手術日視為「第二個生日」。

宋太太則表示，考量洗腎將大幅影響生活品質，在確認自身健康狀況良好、配對可行後，決定捐腎，「這10個月來身體幾乎沒有改變」，強調只要配合醫師評估與檢查，多數情況都能順利完成。

台大醫院外科部主任陳晉興指出，腎臟移植為末期腎臟病重要治療方式之一，可顯著提升存活率並改善生活品質，尤其活體捐贈在配對與時效上具優勢，有助患者及早接受治療，避免長期洗腎帶來的身心負擔。

台大醫院器官勸募暨移植中心主任陳益祥表示，國內器官來源仍有限，許多患者需長時間等待，呼籲社會支持器官捐贈理念，在完善醫療評估與安全機制下，也鼓勵符合條件的親屬考慮活體捐贈，為病人爭取更多治療機會。

陳晉興表示，台大醫院自1968年完成亞洲首例活體腎臟移植，迄今累計案例已超過1500例。根據衛福部統計，台大腎臟移植術後10年存活率達85%，高於全國平均77%，整體表現居領先地位。

台大醫院外科部主治醫師李志元說，器官來源有限，目前光是等待腎臟移植者就多達8000多人，等待肝臟移植者也有936人，呼籲社會大眾能持續支持與推廣大愛器官捐贈理念，讓愛得以延續，為更多重症患者帶來重生契機。

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