健康網》多喝水不是唬爛！ 醫破解「泡泡腎」惡化機制

男子罹患「泡泡腎」，亞洲大學附屬醫院腹膜透析室主任林軒任要他多喝水，以為醫師隨意說說而已，聽完衛教後才知水可抑制囊泡生長，才露出開心的表情；示意圖。（圖取自freepik）



〔健康頻道／綜合報導〕自體顯性多囊性腎病患者愁眉不展，亞洲大學附屬醫院腹膜透析室主任林軒任表示，「你要多喝水！」這位年輕病人還是難掩焦慮，絲毫未把「多喝水」三個字放心上，不知「水」就是天然的「荷爾蒙阻斷劑」，可抑制囊泡的生長訊號。

林軒任在臉書專頁「引人入腎・林軒任醫師」，常在診間告誡病人要多喝水，很多人都置之不理，以為醫師在唬爛。他解釋，自體顯性多囊性腎病（ADPKD）是導致腎衰竭最常見的基因遺傳原因。這類患者的腎臟會隨著時間長出一顆顆充滿液體的囊泡（俗稱水泡），這些水泡會不斷膨脹，最終取代正常的腎臟組織，導致腎功能退化。

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林軒任形容，可以把大腦想像成一個極度沒有安全感的水資源管理局局長。當你身體缺水，或是血液變得太濃稠時，大腦就會釋放ADH這個「缺水警報指令」，順著血液來到腎臟，找到腎臟細胞上專屬的接收器（V2接受器），然後大喊：「現在處於乾旱期！把所有的水都給我留下來，不准變成尿液排出去！」因此，多囊腎患者的身體裡，這個機制卻成了一場災難。

當抗利尿激素結合到腎臟細胞的接收器後，會在細胞內引發一系列的化學反應，其中最重要的一個產物叫做「環磷酸腺苷」，它會瘋狂刺激囊泡細胞增生，並且促使細胞分泌更多液體進入水泡內部。結果就是，水泡越長越多，越變越大。

林軒任表示，每天攝取至少2到3公升的水，可以降低抗利尿激素的濃度，並減少由環磷酸腺苷所驅動的囊泡生長，這其實是在模擬藥物Tolvaptan的效果。因為喝水喝太少會加速腎臟水泡及腎臟功能的惡化。

林軒任提醒，不是一次灌那麼多水分，而是一杯杯慢慢喝，喝到總量超過2公升，再配合藥物及清淡低鹽的飲食，才能治好多囊腎。

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