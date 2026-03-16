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乾眼症分2類 中醫對症改善乾澀

2026/03/16 05:30
乾眼症分2類 中醫對症改善乾澀

▲眼睛乾澀平常可搭配枸杞（左）、菊花（右）。 （照片提供／高晧宇）

文／高晧宇

60多歲的陳小姐，長年被眼睛乾澀所困，造成工作無法專心，動不動就要停下來點人工淚液，所幸來求診中醫搭配藥粉藥水治療後，點人工淚液的次數減少，晚上也可以工作到比較晚，眼睛乾澀已經改善許多。

乾眼症的原因主要分為2大類：淚液分泌不足型（如淚腺功能減退）與淚液蒸發過多型（如瞼板腺功能障礙）。

瞼板腺功能障礙是最常見的蒸發型乾眼症原因，會導致淚膜脂質層品質或數量下降，增加淚液蒸發，造成眼表不穩定與炎症。此外年齡增長、長時間使用電子螢幕、空調環境、隱形眼鏡配戴、以及藥物（如抗組胺藥、抗憂鬱藥、β阻斷劑、利尿劑、異維A酸等）均可促使乾眼症發生。女性、特別是更年期後，因性激素變化也容易罹患乾眼症。眼科手術（如LASIK）後的暫時性角膜神經損傷或白內障後的眼睛乾澀亦常見，但通常會隨著時間而緩解。

乾眼症若年紀大者多為肝腎陰虛，常伴隨腰痠、頭暈、耳鳴或失眠等症狀，治療可用滋補肝腎藥物（如枸杞、沙苑子或杞菊地黃丸）。若容易眼瞼發炎、心煩易怒多屬於肝火，可用蒺藜能平肝解鬱、菊花清肝熱，尤其用黃菊花為佳。若平常容易過敏、口乾舌燥、或感冒後久咳伴隨眼睛乾澀，可用黃精、沙蔘與川芎，來養陰補肺。

中藥滋補肝腎調養體質

若壓力大、脅肋疼痛且睡眠品質差，排便常便秘或腹瀉，可以搭配當歸、白芍、白朮、茯苓等藥物，方劑則可以使用加味逍遙散加減，來改善肝鬱脾虛造成乾眼症的現象。

建議透過日常飲食攝取Omega-3（如深海魚、核桃）及維生素A、C、E以改善淚液質量，並遠離高糖高脂飲食，也可使用3錢枸杞、3錢菊花泡300㏄熱水服用，容易腹瀉者可以加入2-3片生薑。生活上應規律睡眠、避免熬夜，環境保持適度濕潤並減少螢幕使用。此外，配合定時眨眼、溫敷與臉緣清潔，能有效緩解乾眼症狀。

（作者為好康中醫診所院長、台北馬偕中醫部內科兼任主治醫師）

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