314情人節》蕭敬騰夫妻捐熱血 血庫「催」血還缺A、O型

金曲歌王蕭敬騰今偕同愛妻捐出熱血。台灣血液基金會呼籲，台中急缺A、O型血，庫存量都在4日以下，希望響應老蕭義舉，作伙挽袖捐血。（喜鵲娛樂提供）

〔健康頻道／綜合報導〕寵妻無極限的金曲歌王蕭敬騰今（14）日白色情人節，偕同愛妻Summer（林有慧）一同到捐血中心捐血，他在旁不斷安撫老婆大人的情緒，似乎針扎在妻手上，痛在他身上。台灣血液基金會也呼籲，台中急缺A、O型血，庫存量都在4日以下。

台灣血液基金會表示，基本上血庫仍告急，以台中捐血中心最缺，除了A、O型血不足外，B、AB型血也告急，庫存偏低只有4-7日的量。

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蕭敬騰夫婦在白色情人節作伙來捐血，確實為勸募捐血，注入一劑強心針，台北捐血中心湧入不少粉絲，跟著偶像捲袖捐出熱血。

根據台灣血液基金會衛教資料指出，捐贈人在前一天應做到3項：

1.捐血前一天先補充足夠的水分。

2.補充一些鹹的食物，增加鹽分的攝取可以幫助您在捐血後更快地恢復血量。

3.捐血前一天有充足的睡眠，請不要熬夜！

捐血後，請再補充約500毫升的水，但請避免劇烈運動，例如跑步衝刺或上健身房鍛鍊身體。

台灣血液基金會今天也要老蕭夫婦在拔針後，用手指壓住紗布直接加壓扎針處5-10分鐘，這是最有效的止血方式；同時可伸展並抬高手臂，避免彎曲手臂而產生腫脹。扎針手臂所纏繞之彈性繃帶，請於30分鐘後再拆除；扎針手臂於24小時內，請儘量減少出力，並避免提舉任何重物。

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