自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 名人健康事

314情人節》蕭敬騰夫妻捐熱血 血庫「催」血還缺A、O型

2026/03/14 20:45

金曲歌王蕭敬騰今偕同愛妻捐出熱血。台灣血液基金會呼籲，台中急缺A、O型血，庫存量都在4日以下，希望響應老蕭義舉，作伙挽袖捐血。（喜鵲娛樂提供）

金曲歌王蕭敬騰今偕同愛妻捐出熱血。台灣血液基金會呼籲，台中急缺A、O型血，庫存量都在4日以下，希望響應老蕭義舉，作伙挽袖捐血。（喜鵲娛樂提供）

〔健康頻道／綜合報導〕寵妻無極限的金曲歌王蕭敬騰今（14）日白色情人節，偕同愛妻Summer（林有慧）一同到捐血中心捐血，他在旁不斷安撫老婆大人的情緒，似乎針扎在妻手上，痛在他身上。台灣血液基金會也呼籲，台中急缺A、O型血，庫存量都在4日以下。

台灣血液基金會表示，基本上血庫仍告急，以台中捐血中心最缺，除了A、O型血不足外，B、AB型血也告急，庫存偏低只有4-7日的量。

蕭敬騰夫婦在白色情人節作伙來捐血，確實為勸募捐血，注入一劑強心針，台北捐血中心湧入不少粉絲，跟著偶像捲袖捐出熱血。

根據台灣血液基金會衛教資料指出，捐贈人在前一天應做到3項：

1.捐血前一天先補充足夠的水分。
2.補充一些鹹的食物，增加鹽分的攝取可以幫助您在捐血後更快地恢復血量。
3.捐血前一天有充足的睡眠，請不要熬夜！

捐血後，請再補充約500毫升的水，但請避免劇烈運動，例如跑步衝刺或上健身房鍛鍊身體。

台灣血液基金會今天也要老蕭夫婦在拔針後，用手指壓住紗布直接加壓扎針處5-10分鐘，這是最有效的止血方式；同時可伸展並抬高手臂，避免彎曲手臂而產生腫脹。扎針手臂所纏繞之彈性繃帶，請於30分鐘後再拆除；扎針手臂於24小時內，請儘量減少出力，並避免提舉任何重物。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中