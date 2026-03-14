限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
314情人節》蕭敬騰夫妻捐熱血 血庫「催」血還缺A、O型
〔健康頻道／綜合報導〕寵妻無極限的金曲歌王蕭敬騰今（14）日白色情人節，偕同愛妻Summer（林有慧）一同到捐血中心捐血，他在旁不斷安撫老婆大人的情緒，似乎針扎在妻手上，痛在他身上。台灣血液基金會也呼籲，台中急缺A、O型血，庫存量都在4日以下。
台灣血液基金會表示，基本上血庫仍告急，以台中捐血中心最缺，除了A、O型血不足外，B、AB型血也告急，庫存偏低只有4-7日的量。
請繼續往下閱讀...
蕭敬騰夫婦在白色情人節作伙來捐血，確實為勸募捐血，注入一劑強心針，台北捐血中心湧入不少粉絲，跟著偶像捲袖捐出熱血。
根據台灣血液基金會衛教資料指出，捐贈人在前一天應做到3項：
1.捐血前一天先補充足夠的水分。
2.補充一些鹹的食物，增加鹽分的攝取可以幫助您在捐血後更快地恢復血量。
3.捐血前一天有充足的睡眠，請不要熬夜！
捐血後，請再補充約500毫升的水，但請避免劇烈運動，例如跑步衝刺或上健身房鍛鍊身體。
台灣血液基金會今天也要老蕭夫婦在拔針後，用手指壓住紗布直接加壓扎針處5-10分鐘，這是最有效的止血方式；同時可伸展並抬高手臂，避免彎曲手臂而產生腫脹。扎針手臂所纏繞之彈性繃帶，請於30分鐘後再拆除；扎針手臂於24小時內，請儘量減少出力，並避免提舉任何重物。
☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。
發燒新聞