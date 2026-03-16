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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

10歲就該驗膽固醇？心臟專家：30歲就要開始控制

2026/03/16 11:31

指尖採血可快速檢測壞膽固醇（LDL）。醫學新指引建議篩檢年齡應下探至10歲，以利及早攔截潛伏在兒童時期的心血管風險。（圖取自Science Photo Library）

指尖採血可快速檢測壞膽固醇（LDL）。醫學新指引建議篩檢年齡應下探至10歲，以利及早攔截潛伏在兒童時期的心血管風險。（圖取自Science Photo Library）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國心臟學會（AHA）與美國心臟病學會（ACC）等11個醫療組織發布最新預防指南，建議人們應更早開始檢查與控制「壞膽固醇」（LDL），甚至在10歲左右就進行篩檢。專家指出，目前心血管疾病約占全球死亡原因的1/3，若能透過早期管理讓體內長期維持低LDL狀態，最多可預防約80%的心血管疾病發生。

根據《紐約時報》報導，新指南對LDL的目標值變得更嚴格。一般人應將數值控制在100mg/dL以下（mg/dL為血液濃度單位，意指每分升血液中的毫克數）；若有糖尿病或其他高風險因素，目標則降至70mg/dL；而曾經心肌梗塞或中風的人，則需更嚴格控制在55mg/dL以下。醫界認為，越早把膽固醇壓低，未來心臟病與中風的風險就越小。換言之，心血管風險越高的人，膽固醇目標就必須壓得越低。

針對民眾常依賴補充劑護心的習慣，指南引用的臨床研究顯示：魚油、肉桂、薑黃、植物固醇（Plant Sterols）以及紅麴米等5種熱門補品，在降低LDL的效果上與安慰劑差異不大。實驗甚至發現大蒜丸劑可能導致LDL數值微幅上升。醫療委員會強調，控制膽固醇應回歸醫學建議的生活管理或藥物干預，而非依賴缺乏降脂實證的保健食品。

30歲啟動防線預防中老年病

新指南強調心血管疾病應提早預防，建議兒童約10歲就接受首次膽固醇檢查，以找出具有遺傳性高膽固醇風險的人。對成年人而言，30歲是開始積極控制LDL的關鍵時點。專家也建議檢測名為「Lp（a）」的血液指標，以更早辨識高風險族群。

報導總結，該指引將心血管防治邏輯從「發病後補救」轉向「早期主動截擊」，強調越早啟動管理、數值越低，對長期健康的實證效益越高。這也預告心臟健康的主導權，正全面下探至更年輕的世代手中。

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