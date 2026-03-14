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健康 > 杏林動態

砸16億奏效！ 春節9天連假急診少逾2成5 醫界建議明年續辦

2026/03/14 15:11

健保署砸16億元推動春節加成方案，今年除夕至初五急診量降至17萬人次，較去年減少逾2成5。（資料照）

健保署砸16億元推動春節加成方案，今年除夕至初五急診量降至17萬人次，較去年減少逾2成5。（資料照）

〔記者邱芷柔／台北報導〕今（2026）年春節連假長達9天，衛福部健保署挹注16億元推動「春節加成獎勵方案」，鼓勵醫院、診所及社區藥局在連假期間提供醫療服務，健保署今（14日）公布，今年除夕至初五急診就醫約17萬人次，較去年同期23萬人次減少逾2成5，基層診所門診量則增加至約85萬人次，較去年同期成長近3成，分流有成，醫師公會全國聯合會也大讚，呼籲明年續辦。

健保署醫務管理組組長黃珮珊表示，今年春節期間急診、住院診察費、護理費與藥事服務費加成100%，門診診察費及藥事服務費則依不同日期提供30%至100%不等加成，鼓勵醫療院所開診。分析顯示，春節期間西醫診所開診率最高接近4成，社區藥局開診率約3成至6成，基層醫療量能明顯提升。

從疾病類型來看，今年春節急診量下降主要來自輕症減少，其中類流感及腸胃炎下降最明顯。門診部分則以慢性病、腸胃炎與皮膚炎等就醫需求增加最多，慢性病單日最多增加約2.9萬人次，腸胃炎與皮膚炎單日最多增加約2.7萬人次，顯示不少原本可能前往急診的輕症患者，改到基層診所就醫。

醫師公會全聯會理事長陳相國說，今年春節期間醫院多開診逾100家、診所增加約500多家、藥局增加營業逾1000家，除夕至初五期間，急診每天平均減少約1萬人次，而基層門診每天增加約3萬人次，「很多基層診所處理的是腸胃炎、上呼吸道感染、皮膚病或慢性病等輕症」，顯示大量輕症患者回到基層就醫，急診分流效果明顯。他認為，這項獎勵方案經費不高，但效果顯著，可說是「把錢用在刀口上」，建議健保署明年春節連假持續推動。

健保署長陳亮妤也表示，除提供開診獎勵，今年也首度動用健保總額「其他部門」預算支援醫療院所服務，開放慢性病連續處方箋可提前14天領藥，讓民眾春節不斷藥，同時在「健保快易通APP」設置春節專區，民眾可查詢開診診所，小病優先到基層就醫，多管齊下，讓急診量能留給急重症。

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