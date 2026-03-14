耕莘醫院獲衛福部護理友善職場典範認證 16型人格導師制打造幸福職場

耕莘醫院獲衛福部護理友善職場典範認證，有助於護理人員安心投入、長期留任守護醫療品質與病人安全。（天主教耕莘醫院提供）

〔記者翁聿煌／新北報導〕衛生福利部日前公布首屆「護理友善職場典範認證」結果，全國共有115家醫院提出申請，最終32家醫院獲選為典範醫院，天主教耕莘醫療財團法人耕莘醫院成為新北市唯一獲選的區域醫院，展現醫院在護理職場環境改善與人力留任的努力與成果。

耕莘醫院護理部主任江怡慧表示，打造護理友善職場不能只停留在口號，而必須回到第一線護理人員最關心的核心需求，包括合理的護病比、薪資調整，以及真正被感受到的友善職場文化，護理人力是醫療體系穩定運作的重要基石，唯有透過制度支持、工作環境優化與管理文化改善，才能讓護理人員安心投入、長期留任守護醫療品質與病人安全。

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江怡慧說，這次獲得「護理友善職場典範認證」，不僅是對護理團隊努力的肯定，也象徵醫院在營造友善護理環境上的持續精進，院方在職場文化方面，以「以家為本」的核心理念打造幸福職場，建立學員與心靈導師16型人格配對制度，透過導師制度陪伴新進護理人員適應臨床環境，同時推動多元支持措施，包括心理支持與身心健康照護、新手護理師支持方案，以兼職排班方式提供全薪支持進修等制度，讓護理人員在工作與專業發展之間取得平衡。

耕莘醫院院長鄒繼群表示，未來將持續秉持「愛主愛人、尊重生命」的核心精神，透過制度建構與實際行動，打造更具支持性與發展性的護理職場，讓每一位護理人員都能在被理解、被尊重的環境中發揮專業，也讓民眾獲得更安全、更有品質的醫療照護。#

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