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健康 > 杏林動態

桃園市立醫院大溪分院4月動工 提供醫學中心醫療品質

2026/03/14 13:41

市府正在整理市立醫院大溪分院土地，預計下個月就可開工興建。（記者謝武雄攝）

市府正在整理市立醫院大溪分院土地，預計下個月就可開工興建。（記者謝武雄攝）

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市立醫院（總院）去（2025）年2月揭曉落腳八德區霄裡地區，預估投資百億元，另設觀音、大溪、復興分院，總院要到2033年完工，但大溪分院因土地有著落，將於下個月（4月）動工；副市長王明鉅表示，目前已經有3家醫學中心有經營意願，未來大溪分院會設置電腦斷層等各項先進儀器，將力拼3年內完工啟用，解決大溪醫療資源缺乏問題。

王明鉅表示，大溪分院位於埔頂營區內住宅區，與社會住宅同屬一個基地，住宅發展將於4月進行社宅、大溪分院發包工程，大溪分院為獨立大樓，工度也會比社宅來的快，配合大樓工程，市府也會尋覓醫學中心合作，由醫學中心派遣各科醫師駐診，提供大溪民眾全方位服務。

他也提到，大溪分院位於埔頂營區內，未來埔頂營區還會有轉運站、廣大停車場，距離大溪交流道很近，無論是自行開車、搭乘大眾運輸都很方便，目前與北部地區10幾個醫學中心接洽，至少有3個醫學中心有經營意願，預計明年初就會確定配合的醫學中心，醫學中心也會進場規劃各項醫療儀器配置，必要時也會修改大溪分院大樓工程配合。

王明鉅說，大溪分院基本上是以大型聯合門診為主，包含內、外、婦、兒及復健科，另外也會針對醫學中心專精科別、地方上需求科別開設門診，至於急診、住院則暫不提供，但考慮提供假日輕症門診。

衛生局長賈蔚表示，大溪分院區地上、地下各3層建築，總樓地板面積約1666坪，經費約10億元左右，未來會提供電腦斷層等各項先進儀器，加上，醫學中心的醫師駐診，補足大溪地區現有醫療資源缺失。

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