健康網》微糖也中招？ 醫點名3飲品 當水喝恐養出脂肪肝

雲林長庚醫院肝膽胃腸科主治醫師卓韋儒指出，燕麥奶是容易被誤會的健康飲品，如果天天當水喝，仍可能增加脂肪肝風險；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕為了健康，不少人習慣點微糖飲料，甚至選擇喝鮮果汁、燕麥奶，覺得糖少護肝又健康。不過，雲林長庚醫院肝膽胃腸科主治醫師卓韋儒指出，微糖其實只是「比較不甜」，其中仍含液態糖。尤其提醒常見3種隱形糖，包括：鮮榨果汁、乳酸飲、燕麥奶等，都是容易被誤會的健康飲品，如果天天當水喝，仍可能增加脂肪肝風險。

卓韋儒於臉書粉專「卓韋儒醫師｜內視鏡專科・肝膽胃腸」發文分享，門診中常遇到患者疑惑：「平常只喝微糖，也不太喝酒，為什麼健檢還是有脂肪肝？」其實很多人忽略的問題是，飲料中的液態糖常因喝得快而攝取量大，飽足感也較低，甚至因為覺得微糖而喝得頻率越來越高。你以為在控糖，實際在控甜度，長期每天喝，反而更容易造成脂肪堆積。

此外，卓韋儒並特別點名以下3種「隱形糖」，最容易被誤會成健康飲品，提醒尤須小心：

●鮮榨果汁／果昔：水果榨汁後，失去咀嚼與纖維，造成糖分更容易在短時間大量進入身體。建議吃水果可以，果汁當水喝不行。若想喝選小杯不加糖、慢慢喝，千萬不要每天一杯。

●酸味飲／乳酸飲／運動飲：很多人會被酸味欺騙，覺得喝起來清爽，酸酸的應該不甜。事實是，若要讓酸味順口，配方中常會加入糖來平衡口感。建議若無長時間大量流汗，多數情況喝水就足夠，真想喝時，選低糖、無糖或直接稀釋

●燕麥奶／穀物飲：這是近年的飲食新陷阱，你以為是健康奶品，其實常是液態澱粉。由於不少穀物飲品本質是澱粉來源，若再加調味或糖，熱量與糖負擔更容易超標。飲用須注意糖分、喝的頻率及本身的代謝風險。建議挑無加糖，份量少一點，別當水喝。

卓韋儒指出，喝飲料護肝重點不是微糖，而是頻率，並建議掌握以下3原則：1.先將頻率從天天一杯，改成一週2–3杯，這個改變通常比糾結微糖或半糖更關鍵。2.微直接吃水果，讓纖維幫你降低糖分吸收。3.想解渴以喝水或無糖茶為主，含糖飲不要當日常水。

卓韋儒提醒，雖然脂肪肝成因是總熱量＋代謝狀態＋運動＋睡眠的綜合結果，但含糖飲常是日常生活飲食中最常被低估、也最容易每天累積的因子，攝取務必多留意。

