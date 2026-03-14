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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》不想吃藥？醫：不吃藥更危險！中風風險高6倍

2026/03/14 12:32

不少患者看到藥服用藥物就憂心傷害腎臟，不想服藥；斗六成大醫院心臟內科主治醫師蘇奕嘉提醒「不吃藥更危險」。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

不少患者看到藥服用藥物就憂心傷害腎臟，不想服藥；斗六成大醫院心臟內科主治醫師蘇奕嘉提醒「不吃藥更危險」。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕斗六成大醫院心臟內科主治醫師蘇奕嘉在臉書粉專「奕嘉醫師談心室」表示，「醫生阿，我可不可以不要吃藥？」、「我聽人家說吃藥傷身體，最後會洗腎！」這是他在診間，天天聽到的問題。

蘇奕嘉認同，吃藥傷身體的恐懼，是很多患者的「心內話」。然他也強調，不吃藥，很多時候才是「傷身體」又會讓你最後走向「洗腎」的原因。以心臟內科最常遇到的慢性病，高血壓為例，根據醫學研究，如果血壓太高不控制：

1. 發生心肌梗塞的機率比血壓正常者高出 2 至 3 倍。

2. 發生心臟衰竭的風險是正常人的 2 至 4 倍。

3. 中風風險比正常人高出 4 至 6 倍。

4. 約有 25% 的洗腎患者是由於長期高血壓控制不佳導致的。

高血壓不控制，現在或許沒有任何感覺，但這就在身體內放了一顆不定時炸彈，你不知道他什麼時候會爆炸，更不知道爆炸之後，你的身體是哪一個器官要遭殃？

蘇奕嘉提醒，自己經常苦口婆心地告訴患者，如果現在一天一顆血壓藥，可以保護你的身體免於承受未來中風、洗腎的風險，可以讓你在十年後，還可以跟家人到處遊山玩水，不是躺在床上被人照顧，是不是很划算呢？

蘇奕嘉表示，血壓藥各有各的副作用，例如吃利尿劑可能會影響性功能還有頻尿，ACEI （血管張力素轉換酶抑制劑）可能會讓你乾咳，但是這些都是可以調整的，副作用也不是每個人都會發生。只要你願意跟醫生討論，醫生絕對會用自己的專業幫助你，在最少負擔的狀況下，穩住你的血壓。最後蘇奕嘉強調，「不要再誤會吃藥傷身體；很多時候，不吃藥，更傷身體喔。」

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