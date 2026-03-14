健康網》「保肝藥」無助脂肪肝！醫：脂肪肝恐釀心梗

台灣有700 萬人脂肪肝，4 成的人完全沒症狀。楊智鈞表示，脂肪肝不只傷肝，還傷心臟。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕據報導，台灣有700 萬人脂肪肝，4 成的人完全沒症狀；而脂肪肝又與。台中富足診所院長、心臟外科醫師楊智鈞在「俠醫楊智鈞 - 富足診所血管職人」表示，等到發現有脂肪肝的時候，肝已經在纖維化的路上了。

楊智鈞表示，台灣人最常怎麼處理脂肪肝？答案是：吃保肝藥，包含B群、肝精、蜆精、各種保肝丸等等。吃了心安，覺得有在「保養」。但這裡有個殘酷的真相：保肝藥，保不了脂肪肝。

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因為保肝藥的作用是在肝臟受傷的情況下，提供一些修復材料，不會幫你「消除脂肪」。你的肝裡面塞滿油，它只是幫你補牆壁。但油還是在裡面，繼續傷害你的肝。

楊智鈞表示，更危險的是：脂肪肝不只傷肝，還傷心臟。楊智鈞表示，同樣都是血管狹窄，脂肪肝患者的血管斑塊更容易破裂；這就是致命的心肌梗塞。脂肪肝，不只是肝的問題，是全身的未爆彈。

真正該做的事：逆轉脂肪肝

楊智鈞認為，把肝臟裡的脂肪消掉，才能阻止這條路：「脂肪肝 → 脂肪性肝炎 → 肝纖維化 → 肝硬化。」一旦走到肝硬化，就回不去了。楊智鈞提醒，保肝藥吃心安可以，但別以為這樣就沒事。「逆轉脂肪肝，不是靠『補』，是靠『清』。」

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