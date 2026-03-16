口腔感染釀口鼻穿通！中年女與鼻胃管相伴8年 數位閉孔器助重生

68歲的廖女士（左）使用閉孔器後，成功擺脫鼻胃管。（記者林志怡攝）

〔記者林志怡／台北報導〕68歲的廖女士因鼻部淋巴癌接受放射治療，雖治癒疾病，卻出現嚴重的口鼻穿通，8年來仰賴鼻胃管進食，生活也日漸封閉，但長庚醫院團隊透過建模與3D列印技術，精準製作閉孔器、封閉廖女士的口鼻孔洞，成功幫助廖女士告別鼻胃管，恢復正常生活。

廖女士說，當初因為放射性治療後上顎脫落，講話不清楚，別人也聽不懂，加上外觀影響，她很少摘下口罩，且越來越不愛出門，性格變得不開朗，封閉自己，後來在長庚醫院耳鼻喉部副部長張凱評關心下，轉診到黃意方的門診，接受「數位閉孔器修復口鼻穿通」手術後，終於拔除鼻胃管，恢復正常生活。

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張凱評解釋，口鼻穿通主要與腫瘤、手術、感染、拔牙併發症、外傷、先天性疾病等相關，又以頭頸癌患者為大宗，患者進食時因為口鼻相通，食物容易進入鼻腔，造成嗆咳等情況雖部分可透過手術縫合改善，但台灣一年約6000位頭頸癌新發個案中，其中約2成因穿通範圍較大等因素，需長期使用鼻胃管。

口鼻穿通缺損模型與數位製作之閉孔器，透過客製化贋復裝置封閉口鼻相通缺口，協助患者恢復正常進食。（圖為長庚醫院提供）

林口長庚醫院一般牙科暨義齒補綴科教授級主治醫師黃意方進一步指出，患者除使用鼻胃管，也可以使用「閉孔器」，以類似活動假牙的裝置，將材料置入鼻腔、作為人工口鼻隔板，但傳統印模仰賴技師手工製作，製作需要耗時2至4週左右，且有掉入鼻腔、造成嗆咳或死亡的風險。

黃意方表示，為改善傳統閉孔器的缺點，長庚醫院團隊開發「數位閉孔器」製作技術，透過數位掃描進行口腔取像，再使用電腦設計與輸出模型，以3D列印製作臨時閉孔器，經病人試戴、模型微調後，製作為正式閉孔器，供患者永久使用，整體製作約2至4小時就能完成。

廖女士說，使用閉孔器後，最開心的是可以與家人朋友一起去餐廳享用美食。（記者林志怡攝）

「拆除鼻胃管的剎那，我眼眶紅了，我以為我一輩子都要用鼻胃管，但裝上閉孔器後，我又能正常喝水、正常生活，與家人朋友一起去餐廳，去吃美食」，廖女士說，她因為口鼻穿通與鼻胃管封閉的過了8年，但在閉孔器的協助下，她終於能重新開始，走向人前、看美好事物。

不過，林口長庚醫院復健部主治醫師裴育晟提醒，患者使用閉孔器後，也不是馬上就能正常吞嚥、說話，還需要至少3到6個月的復健訓練，讓殘存肌肉變得更強壯，直到足以負擔一般功能，每個病人都是獨一無二的，都有各自適合的治療方針，患者可以多與醫療團隊討論，找到最適合自己的治療方式。

長庚醫院團隊透過建模與3D列印技術，精準製作閉孔器、封閉廖女士的口鼻孔洞，成功幫助廖女士告別鼻胃管，恢復正常生活。（記者林志怡攝）

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