自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 杏林動態

高市聯醫院長換人 馬光遠屆退、急難專家黃豐締接棒

2026/03/16 09:50

高雄市立聯合醫院新任院長黃豐締（左）就職，高雄榮民總醫院院長陳金順（右）送上營運管理契約書。（高市聯醫提供）

高雄市立聯合醫院新任院長黃豐締（左）就職，高雄榮民總醫院院長陳金順（右）送上營運管理契約書。（高市聯醫提供）

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市立聯合醫院今（16）日舉行新任院長宣誓就職典禮，原任院長馬光遠屆齡退休，由原高雄市立民生醫院院長黃豐締接下重任，將持續深化與高雄榮民總醫院的醫療合作，提供優質的醫療服務。

高市聯醫新任院長黃豐締畢業於高雄醫學大學醫學系，並取得國立中山大學生物科學系碩士在職進修專班學位，具備泌尿外科、急診醫學、外傷醫學及災難醫學等多項次專科專業，為國內頂尖的急診醫學與災害應變專家。過去長年在高雄榮民總醫院曾擔任外傷醫學科主任、急診部主任及醫務科主任等重要職務，隨後歷任高雄市立民生醫院副院長及院長，兼具深厚的醫學底蘊與卓越的行政管理能力。

黃豐締在民生醫院期間，推動醫院升級為具備中度級急救責任醫院能力的地區教學醫院，更積極促成與台灣大學、中山大學的三方醫療合作。在醫院營運方面，他具前瞻性地推動組織治理改革與永續發展（ESG），並透過推動病歷數位化及優化精準醫療流程，全面提升了醫療的安全性與透明度，並帶領團隊推動前鎮科技產業園區的健康照護模式。

高市聯醫於2024年1月1日起，以「公公協力」模式引進高雄榮民總醫院營運管理，肩負提升醫療品質、落實轉診，以及維持公辦公營醫院公衛任務與緊急應變調度等重要使命。黃豐締上任後將持續配合市府與榮總的營運計畫，導入醫學中心的醫療資源與專業人才，進一步提升區域急重症醫療服務量能打造出嶄新的市立聯合醫院。

高雄市衛生局長黃志中（右）出席高市聯醫新任院長黃豐締（左）的就職典禮。（高市聯醫提供）

高雄市衛生局長黃志中（右）出席高市聯醫新任院長黃豐締（左）的就職典禮。（高市聯醫提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中