高市聯醫院長換人 馬光遠屆退、急難專家黃豐締接棒

高雄市立聯合醫院新任院長黃豐締（左）就職，高雄榮民總醫院院長陳金順（右）送上營運管理契約書。（高市聯醫提供）

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市立聯合醫院今（16）日舉行新任院長宣誓就職典禮，原任院長馬光遠屆齡退休，由原高雄市立民生醫院院長黃豐締接下重任，將持續深化與高雄榮民總醫院的醫療合作，提供優質的醫療服務。

高市聯醫新任院長黃豐締畢業於高雄醫學大學醫學系，並取得國立中山大學生物科學系碩士在職進修專班學位，具備泌尿外科、急診醫學、外傷醫學及災難醫學等多項次專科專業，為國內頂尖的急診醫學與災害應變專家。過去長年在高雄榮民總醫院曾擔任外傷醫學科主任、急診部主任及醫務科主任等重要職務，隨後歷任高雄市立民生醫院副院長及院長，兼具深厚的醫學底蘊與卓越的行政管理能力。

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黃豐締在民生醫院期間，推動醫院升級為具備中度級急救責任醫院能力的地區教學醫院，更積極促成與台灣大學、中山大學的三方醫療合作。在醫院營運方面，他具前瞻性地推動組織治理改革與永續發展（ESG），並透過推動病歷數位化及優化精準醫療流程，全面提升了醫療的安全性與透明度，並帶領團隊推動前鎮科技產業園區的健康照護模式。

高市聯醫於2024年1月1日起，以「公公協力」模式引進高雄榮民總醫院營運管理，肩負提升醫療品質、落實轉診，以及維持公辦公營醫院公衛任務與緊急應變調度等重要使命。黃豐締上任後將持續配合市府與榮總的營運計畫，導入醫學中心的醫療資源與專業人才，進一步提升區域急重症醫療服務量能打造出嶄新的市立聯合醫院。

高雄市衛生局長黃志中（右）出席高市聯醫新任院長黃豐締（左）的就職典禮。（高市聯醫提供）

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