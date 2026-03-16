自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

洋蔥正便宜》一顆不到10元還能「抑脂減重」 人氣料理超下飯

2026/03/16 11:23

洋蔥正便宜》一顆不到10元還能「抑脂減重」 人氣料理超下飯

1顆不到10元的洋蔥，含有豐富的維生素C、鉀、鈣、磷，人氣料理家Amy教做洋蔥豬肉燒，好吃超下飯。（取自「Amyの私人廚房」臉書）

〔健康頻道／綜合報導〕洋蔥進入產季，愈往產地價格愈親民，北部市場價8.4-9元，比起去年同期下跌35%。農業部指出，洋蔥中的膳食纖維能促進腸胃蠕動，而槲皮黃酮則能抑制脂肪吸收，是體重控制者的最佳蔬菜。

農業部「食農」專頁發文分享，洋蔥含有豐富的維生素C、鉀、鈣、磷，而且它跟大蒜一樣有含硫化合物及硒等成分，因此具有殺菌、增強免疫力及防癌的作用。

不少人切洋蔥常邊切邊流淚，農業部建議，可以在切洋蔥之前先把根部切除，然後將洋蔥放在水裡浸泡一下，再拿出來處理。依據料理需求，洋蔥可以切成洋蔥圈、洋蔥片、洋蔥粒。

因過去幾年洋蔥價錢看漲，雲林與屏東兩大產區種植面積增加，且氣候穩定導致採收期重疊，市場供應量大增。往年每斤都在十幾元，今年跌至10元以下，正是買菜下手的親民價。

人氣料理家Amy（張美君）在臉書專頁「Amyの私人廚房」發文分享，做個超級下飯的洋蔥豬肉燒，鹹鹹甜甜的醬汁光是拌飯就超好吃。

作法：

1.將洋蔥鋪底（可加少許胡蘿蔔片）。
2.再鋪上一層豬肉片（火鍋肉片最佳）。3.淋上特調醬汁燉煮約8-10分鐘，肉片熟了就可以淋上蛋汁，再燜1-2分鐘就可以灑上蔥花享用。

材料：

1.洋蔥：300g（切絲）。
2.胡蘿蔔片：少許。
3.豬肉火鍋片：250g。
4.雞蛋：1或2顆（打成蛋汁）。
5.蔥花：適量。

特製醬汁：

1.醬油2大匙
2.味霖2大匙
3.日式高湯80cc（可使用根昆布高湯1.5大匙+水拌勻即為高湯）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中