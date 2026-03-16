洋蔥正便宜》一顆不到10元還能「抑脂減重」 人氣料理超下飯

1顆不到10元的洋蔥，含有豐富的維生素C、鉀、鈣、磷，人氣料理家Amy教做洋蔥豬肉燒，好吃超下飯。（取自「Amyの私人廚房」臉書）



〔健康頻道／綜合報導〕洋蔥進入產季，愈往產地價格愈親民，北部市場價8.4-9元，比起去年同期下跌35%。農業部指出，洋蔥中的膳食纖維能促進腸胃蠕動，而槲皮黃酮則能抑制脂肪吸收，是體重控制者的最佳蔬菜。

農業部「食農」專頁發文分享，洋蔥含有豐富的維生素C、鉀、鈣、磷，而且它跟大蒜一樣有含硫化合物及硒等成分，因此具有殺菌、增強免疫力及防癌的作用。

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不少人切洋蔥常邊切邊流淚，農業部建議，可以在切洋蔥之前先把根部切除，然後將洋蔥放在水裡浸泡一下，再拿出來處理。依據料理需求，洋蔥可以切成洋蔥圈、洋蔥片、洋蔥粒。

因過去幾年洋蔥價錢看漲，雲林與屏東兩大產區種植面積增加，且氣候穩定導致採收期重疊，市場供應量大增。往年每斤都在十幾元，今年跌至10元以下，正是買菜下手的親民價。

人氣料理家Amy（張美君）在臉書專頁「Amyの私人廚房」發文分享，做個超級下飯的洋蔥豬肉燒，鹹鹹甜甜的醬汁光是拌飯就超好吃。

作法：

1.將洋蔥鋪底（可加少許胡蘿蔔片）。

2.再鋪上一層豬肉片（火鍋肉片最佳）。3.淋上特調醬汁燉煮約8-10分鐘，肉片熟了就可以淋上蛋汁，再燜1-2分鐘就可以灑上蔥花享用。

材料：

1.洋蔥：300g（切絲）。

2.胡蘿蔔片：少許。

3.豬肉火鍋片：250g。

4.雞蛋：1或2顆（打成蛋汁）。

5.蔥花：適量。

特製醬汁：

1.醬油2大匙

2.味霖2大匙

3.日式高湯80cc（可使用根昆布高湯1.5大匙+水拌勻即為高湯）

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