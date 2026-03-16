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健康 > 抗老養生 > 運動復健

AI＋幹細胞＋外泌體 3大技術聯手開創再生醫療新局

2026/03/16 14:20

亞東醫院與國璽幹細胞公司日前簽署合作備忘錄，未來將結合雙方技術與臨床資源，共同投入外泌體藥物研發，初期鎖定骨科退化性疾病應用。（亞東醫院提供）

亞東醫院與國璽幹細胞公司日前簽署合作備忘錄，未來將結合雙方技術與臨床資源，共同投入外泌體藥物研發，初期鎖定骨科退化性疾病應用。（亞東醫院提供）

〔記者羅國嘉／新北報導〕亞東紀念醫院與國璽幹細胞公司日前簽署合作備忘錄，未來將結合國璽提供的幹細胞與製程技術，以及亞東醫院的專利胜肽誘導技術與臨床資源，共同投入外泌體藥物研究開發，初期研發標的鎖定骨科退化相關應用，推動再生醫學與新藥研發合作。

亞東醫院指出，醫學研究部副院長張至宏與廖秀蓉博士領軍，建立AI輔助的功能性胜肽設計與驗證平台，涵蓋序列設計、功能預測、活性篩選與候選藥物優化，已實際應用於幹細胞活化、定向分化及功能調控。此平台也可延伸至外泌體品質與效能優化，形成AI驅動的新藥開發架構，為精準再生醫學奠定關鍵技術基礎。

亞東醫院表示，國璽則為台灣少數幹細胞新藥進入臨床三期的公司，其「脂肪間質幹細胞起始原料庫」已獲美國FDA原料藥主檔案（DMF）登錄，象徵製程與品質達國際標準，可用於細胞治療產品及外泌體開發，加速國際合作及藥證申請。雙方早期合作的臨床前實驗也顯示，在關節退化調控模型中取得良好成效，並找到關鍵調控機制。

國璽董事長莊明熙指出，雙方將攜手加速次世代再生醫療產品開發，並拓展後續商業化空間；張至宏表示，國璽提供的臨床等級幹細胞將大幅加快學術研究與新藥開發進程；廖秀蓉博士補充，先前的合作已初步驗證幹細胞經胜肽調控後的療效潛力，雙方深度整合將推動臨床應用及產品化。

此次合作備忘錄將整合雙方資源，針對優化候選開發標的進行功能驗證及臨床轉譯可行性評估，涵蓋胜肽誘導幹細胞功能調控、分化潛能提升及再生潛能系統化評估。同時，雙方將分析外泌體於骨科退化生理機制的應用潛力，建構技術移轉、產業化布局及擴大研發方向的合作框架，為精準再生醫療開創新局。

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