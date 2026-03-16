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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》心梗不只胸痛、冒冷汗！ 醫列9大警訊：下巴痛也中

2026/03/16 14:03

高齡醫學翔展診所院長傅裕翔指出，心肌梗塞警訊除了胸悶、胸痛、呼吸喘、冒冷汗、突然疲倦之外，下巴悶痛等也是徵兆，提醒切勿輕忽；情境照。（圖取自freepik）

高齡醫學翔展診所院長傅裕翔指出，心肌梗塞警訊除了胸悶、胸痛、呼吸喘、冒冷汗、突然疲倦之外，下巴悶痛等也是徵兆，提醒切勿輕忽；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕49歲曾參加《超級紅人榜》的歌手藍薰，日前傳出不幸突發心肌梗塞過世消息，令人不捨與震驚。高齡醫學翔展診所院長傅裕翔表示，心梗不只是老人病，近年資料顯示，青壯年族群案例也漸漸增加。此外，他並指出，心肌梗塞警訊除了胸悶、胸痛、呼吸喘、冒冷汗、突然疲倦之外，有些人也可能胃部不適、肩膀、背部、下巴悶痛等，提醒切勿輕忽。

傅裕翔於臉書粉專「你的主廚醫師 傅裕翔 高齡醫學內科 養生 長照 介護食 慢性病」發文表示，很多人以為心肌梗塞是「老人病」，但近年心臟科醫師觀察到，青壯年心肌梗塞的案例其實正在增加。依據健保署2018年的統計資料顯示，心肌梗塞患者，平均每8人就有一人是50歲以下。很多患者在發作前，甚至沒有明顯症狀。他提醒，許多人表面上看起來很健康，但血管內其實可能早就開始出現動脈粥樣硬化。

傅裕翔說明，很多患者其實都有一些長期累積的風險，如壓力大、長期抽菸、肥胖、高血脂、糖尿病，或是長時間熬夜、缺乏運動，這些因素如同慢慢在血管裡堆積的「隱形負債」，隨時可能突然爆發。據近年研究，心血管疾病仍然是全球最主要的死亡原因之一，世界衛生組織統計，平均每年有近2000萬人死於心血管疾病，提醒預防應及早開始，而不是等到60歲才注意。

至於如何檢視自己是否有心梗問題？傅裕翔說，若有心梗危險，身體常會出現一些警訊號，例如：胸悶、胸痛、呼吸喘、冒冷汗、突然的疲倦感等。此外，有些人可能會覺得胃不舒服，或是肩膀、下巴、背部悶痛。這些症狀不僅老人須注意，其實青壯年也不能忽視。

傅裕翔提醒，慢性病不是某天突然出現，而是很多年的生活方式慢慢累積。如同健康不只是年紀的問題，而是每天的選擇。如果你最近工作壓力很大、常常熬夜、很久沒有運動，為了健康，不妨從今天開始改變。

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