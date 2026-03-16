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健康網》公主號郵輪驚爆逾百人染諾羅！ 藥師警：喝運動飲料恐拉更兇

2026/03/16 13:17

小花藥師花逸修指出，染上諾羅會上吐下瀉，恐致電解質失衡，但因市售運動飲料糖分高，恐讓腹瀉更嚴重，因此不建議飲用補充電解質；情境照。（圖取自freepik）

小花藥師花逸修指出，染上諾羅會上吐下瀉，恐致電解質失衡，但因市售運動飲料糖分高，恐讓腹瀉更嚴重，因此不建議飲用補充電解質；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕郵輪爆發諾羅病毒集體感染又一樁！美國疾病管制與預防中心（CDC）日前表示，「公主遊輪」旗下的星辰公主號（Star Princess）郵輪於加勒比海航行時，發生153人集體感染諾羅病毒。小花藥師花逸修曾經指出，染上諾羅會上吐下瀉，恐致電解質失衡，但因市售運動飲料糖分高，會讓腹瀉更嚴重。提醒勿喝這類飲料補充電解質，選擇專用的電解水或電解質發泡錠，才能有效補充電解質。

酒精無法殺諾羅病毒

據《NBC》報導，CDC透露，星辰公主號共有104名乘客、49名船員感染諾羅，而且都出現上吐下瀉的情況。花逸修於IG曾發文指出，諾羅病毒主要是藉由糞口傳染，因此，如廁後、準備烹調食物以及進食之前，務必將雙手清潔乾淨。此外，須注意的是，諾羅病毒使用「酒精」或「乾洗手」滅除效果恐不佳，務必使用肥皂清潔雙手後再進食，才能達到最佳預防效果。

染上諾羅病毒飲食建議

若確診諾羅病毒，花逸修建議先不要食用高油脂、高糖分、辛辣重口味食物以及乳製品，以免加重嘔吐、腹瀉的嚴重程度。建議可以先從喝清湯開始嘗試，慢慢加入香蕉、白粥、白吐司、蘋果等食物，並且採取少量多餐的飲食方式，確定不再有嘔吐或腹瀉症狀之後，逐漸恢復為正常的飲食型態。

補充保健品這樣吃

此外，不建議補充運動飲料，因為市售運動飲料鈉含量偏低、糖分含量較高，過多糖分容易導致腹瀉變嚴重。他並表示，目前無針對諾羅病毒的特效藥，治療以支持性療法為主，例如給予止吐或止瀉藥，並且可服用電解質補充品以及益生菌，幫助身體恢復電解質的平衡，以及增加腸道的好菌。

至於電解質的補充，他說，從一般藥局即可取得專用電解水，並提醒補充益生菌時，則要特別注意必須不含助瀉成分，如氧化鎂等，避免腹瀉加重。

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