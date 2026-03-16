飲食「三好一巧」 長輩活得久活更好

▲長者用餐應選擇質地軟嫩、好咀嚼的食材；圖為情境照。 （照片來源：shutterstock）

文／劉盈潔

台灣已邁入「超高齡社會」，每5人中就有1位是65歲以上長者，如何讓長輩不僅「活得久」，更能「活得好」，已成為家庭與社會共同關注的重要課題。

高齡者因生理機能逐漸退化，常出現飲食攝取不足的情形，若長期處於營養不良狀態，容易導致體力下降、免疫力變差，甚至增加肌少症與跌倒風險，因此，日常飲食的調整與照顧格外關鍵。

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隨著年齡增長，長者常面臨味覺變得遲鈍、牙口功能退化，以及咀嚼與吞嚥能力下降等問題，進而影響進食量與飲食品質。照顧者在準備長者餐食時，可掌握「三好一巧」的飲食原則，也就是「吃得下、吃得夠、吃得對、吃得巧」，協助長者在有限的食量中，仍能獲得足夠且均衡的營養。

●吃得下：重點在於調整食物質地與烹調方式。

建議選擇質地軟嫩、好咀嚼的食材，如雞蛋、豆腐、魚類等；肉類則可利用鳳梨汁或天然酵素醃製，幫助軟化肉質並增添風味。

調味過淡降低進食意願

烹調方式以蒸、煮、燉、滷為主，必要時，可使用調理機或食物剪，將食物處理成更好入口的狀態，降低長者進食負擔。

●吃得夠：避免因食量減少而導致營養不足。

採取少量多餐的方式，每日可安排4至6餐，正餐之外搭配營養點心，如牛奶、豆漿、優格、豆花或奶酪，再加入堅果粉或新鮮水果，不僅能補充蛋白質與熱量，也有助於提升飲食的多樣性與整體營養密度。

●吃得對：落實均衡飲食原則。

可依照「我的餐盤」口訣安排餐點，包括每天早晚一杯奶、豆魚蛋肉一掌心、每餐水果拳頭大、蔬菜比水果多一點、全穀雜糧與蔬菜比例相當，並適量攝取堅果種子，以確保長者攝取足夠的蛋白質、鈣質與膳食纖維。

●吃得巧：在調味與用餐氛圍上多加用心。

可善用蔥、薑、蒜、香菜、九層塔、番茄、鳳梨或紅棗、枸杞等天然食材提香提味。營養師也提醒，若長者本身食量已偏少，調味不宜過度清淡，避免一味追求少油、少鹽、少糖，反而降低進食意願；此外，適度的擺盤美感與家人陪伴用餐，也能有效提升長者的食慾與用餐品質。

（作者為衛生福利部桃園醫院新屋分院營養師）

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