瘦瘦針減重風行 中醫：恐付出健康代價

▲中醫指出，快速減重若缺乏營養與運動配套，可能導致肌肉流失；身體能量不足時也可能進入「省電模式」。 （記者侯家瑜攝）

記者侯家瑜／台北報導

▲有女性使用減重針劑半年瘦8公斤，卻出現掉髮與月經異常；圖為示意照。（照片來源：shutterstock）

近期瘦瘦針（GLP-1類藥物）在減重市場掀起討論，不少民眾透過藥物達到快速瘦身效果。不過從中醫角度來看，若原本身體狀況健康，使用瘦瘦針可能帶來的風險與負擔，甚至可能大於減重帶來的好處，且若忽略氣血與內分泌平衡，反而可能付出健康代價。

快速瘦身過度消耗精氣血

台北市中醫師公會理事長陳文戎指出，中醫講究「治未病」，並非等到症狀出現才治療，而是透過觀察人體氣血與津液的變化，在身體出現失衡或不足時及早調整，避免問題惡化。

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初蘊中醫診所院長褚衍強說明，GLP-1類藥物主要透過影響荷爾蒙達到減重效果，包括抑制食慾、延緩胃排空及穩定血糖，使人較不容易感到飢餓。

可能出現掉髮或月經異常

有一嘉中醫診所醫師林瑋隆分享臨床案例，一名24歲女性上班族使用減重針劑半年瘦了8公斤，但隨後出現月經2個月未來、嚴重掉髮、精神不濟與臉頰凹陷等情況。停藥後食慾大增，短短3週又回胖4公斤。他指出，臨床上也常見復胖、落髮、肌肉流失、月經不規則、便秘及性慾下降等情況，其實是身體在能量不足時進入「省電模式」。

從中醫觀點來看，當人體的精、氣、血與津液過度消耗時，身體會優先維持心臟與大腦等重要器官運作，減少對生殖與毛髮等「非生存功能」的能量供應，因此可能出現掉髮或月經異常等狀況。

林瑋隆表示，中醫減重強調「修復到重建」，通常分為保氣血、調肝腎與重建代謝三個階段，透過中藥調理、針灸或埋線等方式協助身體恢復正常代謝，而非只追求短期體重下降。

重建代謝才是關鍵

陳文戎呼籲，減重並非不能透過藥物輔助，但民眾仍應以整體健康為優先，並在專業醫師評估與指導下進行，避免因追求快速瘦身而影響長期健康。

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