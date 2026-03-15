耳機太髒 正妹耳朵反覆發炎治不好

▲患者外耳道發炎。（照片提供／楊境森）

文／楊境森

▲妙齡女耳朵癢、滲液，竟是耳機耳塞惹禍；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

25歲蔡小姐外型亮眼，平時出門喜歡戴著耳機聽音樂，但最近飽受耳朵癢、滲液所苦，接受抗菌藥膏、抗過敏耳藥水、口服藥物治療，卻始終無法痊癒，也找不出造成耳朵反覆發炎的原因。直到這次離開診間時，隨手從包包掏出耳機，才發現矽膠耳塞已磨損泛黃，表面卡陳年污垢，確診造成慢性外耳炎的元凶是接觸性皮膚炎。

慢性外耳炎 元凶竟是接觸性皮膚炎

蔡小姐自述，剛擦藥的前兩天症狀通常會改善，但過沒多久又癢起來，抓到耳朵又痛又流湯，連在公共場合都忍不住想挖耳朵，讓她覺得十分困擾。

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根據臨床經驗，通常急性外耳炎約1週可以痊癒，若像是蔡小姐症狀反覆超過1個月，就有可能是黴菌感染或接觸性過敏性皮膚炎所導致的外耳炎，必須找出感染源或過敏原，才有辦法根治。

由於蔡小姐並不常游泳，游泳時也沒戴耳塞，最近也沒有染髮等常見造成耳朵反覆發炎的原因，直到她準備離開診間時，從包包掏出耳機，才發現造成她陷入慢性外耳炎輪迴的原因就是接觸性皮膚炎。

矽膠耳塞磨損老化卡污 變細菌溫床

由於耳塞大多由矽膠或塑料製成，若品質不佳或材質老化，會持續刺激脆弱的耳道皮膚，引發紅腫、脫皮與劇癢。且因耳塞常沾染耳垢與皮屑，當長時間配戴，耳道內部潮濕又悶熱，就會變成細菌的溫床。此外，為了隔音，有些人會用力將耳塞往耳朵裡面塞，不僅可能刮傷皮膚，還會把耳垢推得更深，導致傷口感染。

若不想讓耳朵「流湯」，應選擇低過敏性或醫療級矽膠的耳機，若發現戴上新耳機後，耳朵就發癢，務必立即更換。建議每配戴1小時就摘下耳機，讓耳朵休息、保持乾燥，每週應使用酒精棉片清潔耳塞表面，若耳塞已磨損或變色，務必更換，才不會省小錢卻賠上健康。

假如因戴耳機常發生外耳炎，建議改用耳罩式耳機或骨導式耳機，減少對耳道的直接刺激與悶熱感。若耳朵出現劇烈搔癢、疼痛、分泌物，甚至是聽力下降，應立即停止使用耳機，並赴醫院檢查，別讓追求聽覺享受的工具，變成身體的負擔。

（作者為粱耳鼻喉科診所主治醫師）

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