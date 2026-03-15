5歲後還尿床？ 改善小兒夜尿症 作息飲食雙管齊下

▲超過5歲且持續發生尿床 ，就可能屬於小兒夜尿症；示意圖。（照片來源：shutterstock）

記者羅碧／台北報導

▲關元穴位於肚臍下3寸。（資料照）

如果孩子已經上小學，卻仍在睡夢中尿床，不僅孩子感到挫折，家長也會相當困擾。中醫師指出，若5歲以上兒童每週尿床超過2次，就可能屬於「小兒夜尿症」，建議家長及早正視並尋求醫療評估，透過生活作息與飲食調整，協助孩子逐步改善。

初鳴堂中醫診所中醫師徐瑋憶表示，臨床上曾遇到一名就讀國小3年級、9歲的孩子長期在夜間無意識排尿，往往早上醒來才發現尿濕床鋪。這類情況在醫學上稱為「夜間遺尿」，若年齡已超過5歲仍持續發生，就可能屬於小兒夜尿症。

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腎氣未充 調控排尿的功能尚未成熟

徐瑋憶指出，從中醫觀點來看，小兒夜尿症常見「腎氣未充」，也就是身體調控排尿的功能尚未完全成熟，因此較容易在夜間出現無意識排尿的情形。隨著年齡增長，多數孩子會逐漸改善，但若發生頻率較高，或孩子本身對此相當在意，仍建議及早尋求醫師評估。

她建議可從生活作息調整著手，例如白天保持充足飲水，並養成每2至3小時排尿一次的習慣；睡前1至2小時減少飲水量，睡前務必先排尿，同時建立規律睡眠時間，避免過度疲勞。

調整生活作息 多攝取補腎健脾食材

飲食方面，可多攝取有助於補腎與健脾的天然食材，如五穀米、藜麥、地瓜、山藥與蓮子等，也可適量補充黑芝麻、黑木耳、藍莓與核桃等食物；同時應避免過多冰品、生食、含糖飲料，以及可樂、巧克力、茶等含咖啡因飲品，以免影響身體調節功能。

此外，家長也可透過簡單穴位按摩輔助調理，例如關元穴（肚臍下3寸）、腎俞穴（腰部第二腰椎旁開約1.5寸）與足三里穴（膝下3寸），每天輕揉3至5分鐘，不僅有助於調整身體機能，也能成為親子互動的時間，幫助孩子建立安全感。

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