少年暴力治本 從3歲前「預防醫學」做起

▲台大兒童醫院院長李旺祚表示，近年捷運砍人、學生割喉等暴力事件接連發生，若要真正「治本」，應從兒童早期發展與家庭支持著手，及早介入；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstcock）

記者邱芷柔／台北報導

國中生割喉案判決引發社會關注，受害者父親昨赴立法院抗議。台大兒童醫院院長李旺祚指出，近年台灣接連發生捷運砍人、學生割喉等重大暴力事件，若要真正「治本」，應從兒童早期發展與家庭支持著手，建議政府建立「兒童預防醫學整合門診」，在孩子3歲前提供完整健康評估與家庭支持，及早發現問題、避免風險累積到長大後才爆發。

建議建立兒童預防醫學整合門診

李旺祚指出，與其不斷強調少子化是國安危機，更重要的是把資源投入在提升每一個孩子的健康與發展，兒童健康評估不應只著重生理狀況，也應納入心理與家庭環境等面向。整合門診可由兒科、兒童心智科、骨科、營養師、社工師與臨床心理師等跨專業團隊共同參與，全面評估兒童身體發展、心理狀態、營養與家庭支持系統，若發現高風險家庭或發展問題，就能及早轉介專業人員介入。

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李旺祚分享臨床經驗，曾有家長帶著4、5歲的孩子就醫，當被問到為何沒有更早就診時，家長坦言因經濟因素拖延，等到就醫時孩子已出現明顯發展遲緩或障礙問題，後續需要更多醫療與社會資源支持。

他認為，預防醫學的核心就是「從小開始」，若政府能在3歲前提供整合式健康評估，不僅可及早發現兒童發展問題，也能在家庭出現困境時及時提供支持。若每名兒童提供約2萬元的預防醫學評估經費，以台灣每年約10萬名新生兒計算，約需20億元，長期來看反而可降低醫療與社會成本。

李旺祚也以台灣推動B型肝炎疫苗政策為例，當年台灣率先為新生兒接種疫苗後，肝癌發生率大幅下降，顯示預防醫學能有效降低疾病負擔，若台灣能建立3歲前兒童全面預防醫學評估制度，未來甚至可能成為國際借鏡，「少子化短期內不可能改變，但預防醫學只要願意推動，很快就能看到效果。」

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