辨識胎幼兒期健康風險 AI超給力

▲人工智慧（AI）正快速進入醫療領域，未來甚至有機會在胎幼兒期就提前辨識健康風險。（記者邱芷柔攝）

記者邱芷柔／台北報導

▲專家建議，整合各醫院資料，並建立兒童基因與醫療資料平台，透過AI分析大量數據，將有助推動兒童預防醫學與精準醫療發展；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstcock）

人工智慧（AI）正快速進入醫療領域，未來甚至有機會在胎、幼兒期就提前辨識健康風險。兒童人工智慧暨精準醫療學會昨舉辦論壇，專家指出，若能整合各醫院資料並建立兒童基因與醫療資料平台，透過AI分析大量數據，將有助推動兒童預防醫學與精準醫療發展。

兒童困難診斷平台 整合資料 有助早期診斷

衛福部醫事司司長劉越萍分享，衛福部推動的「兒童困難診斷平台」透過跨院會診與基因分析協助診斷罕見疾病，去年已協助約80名兒童找到病因，顯示建立專屬兒童資料庫與分析模型，有助提升早期診斷能力。

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學會理事長謝凱生指出，學會將推動兒童發育與神經發展、生理發育資料分析及兒童影像AI等研究，目前各醫院多半各自保存醫療資料，病例數量有限，難以支撐AI模型訓練，因此建立跨院合作平台整合資料資源，是學會的重要目標之一，並在兼顧隱私保護下促進醫療資料共享。

有助推動兒童預防醫學與精準醫療

馬偕兒童醫院副院長楊崑德表示，成人期健康與疾病往往可回溯至胎幼兒期的環境暴露，例如產前塑化劑暴露可能影響內分泌功能，胎兒期二手菸暴露也可能增加日後氣喘風險，若能整合數位醫療紀錄中的基因與環境暴露資料，再結合AI大數據分析與預測，未來有機會在胎幼兒期就提前辨識健康風險，如聽力障礙、嚴重免疫缺陷等，協助疾病更早診斷與治療。

台大兒童醫院院長李旺祚表示，當預防醫學在各醫院推廣時，醫師不可能熟悉所有疾病領域，AI可透過分析大量醫療數據，協助醫師判斷兒童的健康風險，提高早期發現問題的效率。

衛福部研擬AI應用醫療場域指引

劉越萍提到，衛福部在「優化兒童醫療照護計畫」下推動「兒童困難診斷疾病平台」，目前由台大兒童醫院負責運作，透過跨院會診與基因分析協助診斷罕見疾病，2024年診斷率約37%，2025年已協助約80名兒童找到病因。

劉越萍說，兒童在生理發展、疾病表現與影像判讀上都具有特殊性，因此AI醫療模型不能直接套用成人資料，建立專屬兒童資料庫與分析模型，有助提升早期診斷能力並落實精準醫療。衛福部正研擬「人工智慧應用於醫療場域指引」，預計今年上半年公布，協助醫療機構在AI應用與資料治理上建立基本規範。

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