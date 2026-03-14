熟女反覆尿道感染 罕見「腎盞憩室結石」釀禍

▲鐘伯恩醫師說明腎盞憩室結石的成因。（台北慈濟醫院提供）

記者翁聿煌／新北報導

▲電腦斷層影像中，可見田女士左側腎臟的結石集合體嵌在憩室內。（台北慈濟醫院提供）

50歲田女士天生患有腎盞憩室並伴隨結石，近期頻繁泌尿道感染，嚴重影響生活品質，轉至大醫院檢查發現，田女士左側腎臟內約有1.5公分的結石群嵌在腎盞憩室中，而憩室與正常腎盞之間的通道僅不到1毫米，導致尿液排出不良並形成結石。

▲腎盞憩室構造與結石示意圖。（台北慈濟醫院提供）

醫師採取雷射切開並擴大憩室的通道，接著以「負壓吸引鞘與軟式輸尿管鏡碎石手術」將結石擊碎，並同步吸出，放置雙J導管維持通暢直至傷口定型後取出，解決多年來的結石與反覆感染問題。

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微創手術無痛取石

台北慈濟醫院泌尿科醫師鐘伯恩表示，腎盞憩室是1種較罕見的先天性腎臟結構異常，發生率約0.2%至0.6%，由於憩室內尿液排空較差，容易造成尿液滯留並形成結石。

此外，腎盞憩室與正常腎盞之間的通道較為狹窄，尿液容易在憩室內滯留，進而增加結石形成機會，部分患者因此會出現反覆泌尿道感染、血尿或腰部疼痛等症狀，若長期反覆感染未妥善治療，可能造成腎臟功能受損，甚至引發膿瘍或敗血症等嚴重併發症。

針對腎盞憩室結石的治療，傳統多採用經皮穿腎取石術（PCNL），需從背部切開傷口，並以粗度約1公分的導管穿刺進入腎臟取石，傷口較大、且因腎臟血流旺盛，出血風險相對較高，隨醫療技術進步，目前小於2-3公分的腎盞憩室結石可透過「負壓吸引鞘與軟式輸尿管鏡碎石手術」治療，是利用極細的軟式輸尿管鏡由尿道進入腎臟，配合高能雷射將結石擊碎並吸出，再視情況切開並擴大憩室通道洞口、避免尿液淤積，造成結石復發。

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