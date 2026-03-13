胸腰椎骨折 微創骨水泥改善劇痛

▲銀髮族跌倒後背痛，小心骨鬆引發骨折；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

記者羅碧／台北報導

高齡者若跌倒後出現劇烈背痛，可能不是單純肌肉拉傷，而是胸腰椎壓迫性骨折。汐止國泰綜合醫院骨科主任劉哲瑋表示，骨質疏鬆患者即使只是輕微跌倒、彎腰拿物，甚至用力咳嗽，都可能造成椎體塌陷，引發劇烈腰背疼痛，嚴重時甚至無法翻身或站立。

高齡族群常見問題 及早治療恢復行動

劉哲瑋指出，曾有1名71歲女性，因一次輕微跌倒造成第12胸椎急性壓迫性骨折，初診時疼痛高達9分，幾乎無法翻身或自行站立。醫師先安排止痛藥與護腰等保守治療，但1週後疼痛仍未改善，甚至因疼痛影響睡眠。考量長期臥床可能帶來更多健康問題，醫療團隊建議進行微創骨水泥治療。

請繼續往下閱讀...

手術在局部麻醉下進行，透過小傷口將骨水泥注入骨折椎體，幫助固定塌陷的骨頭。整個手術約20分鐘完成，過程順利且沒有併發症。手術後2小時，患者疼痛由9分降至3分，隔天即可自行走到洗手間，不再需要強效止痛藥。2週後回診時，她已能恢復大部分日常活動，生活品質明顯改善。

劉哲瑋指出，胸腰椎壓迫性骨折是高齡族群常見問題。疼痛不僅會影響翻身、坐起與行走，也常嚴重干擾睡眠。如果因疼痛而長期臥床，還可能導致肌力退化、血栓、泌尿道感染或肺炎等併發症，因此及早治療並恢復活動能力相當重要。

目前治療方式大致分為保守治療與微創治療。保守治療包括止痛藥物、背架固定與適度休息，但恢復時間可能較長。若疼痛嚴重或影響日常生活，醫師會評估是否採取骨水泥治療，以減輕疼痛，並幫助患者恢復行動。

劉哲瑋提醒，研究顯示，曾發生壓迫性骨折者在5年內再次骨折的機率可達3成至5成，因此應配合鈣質與維生素D補充、適度運動及醫師評估後的藥物治療，以維持骨骼強度，並降低再骨折風險。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法