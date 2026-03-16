許維恩乳癌引關注 醫：乳房腫瘤「2警訊」建議切除

成大斗六分院外科醫師魏慈慧表示，乳房纖維囊腫、纖維腺瘤等良性腫瘤，如果大小超過2公分、生長速度快建議切除。（記者黃淑莉攝）

〔記者黃淑莉／雲林報導〕藝人許維恩確診乳癌切除左乳，乳房纖維囊腫等無症狀腫瘤是否要切除引起關切，成大醫院斗六分院一般外科醫師魏慈慧表示，腫瘤大於2公分或腫瘤長得很快，建議切除，避免轉為惡性或影響乳房健康，更可以解決患者長期追蹤忐忑不安的壓力。

許維恩日前對外透露，先前檢查左乳有3顆良性腫瘤，其中有1顆不規則形狀，拖了半年才追蹤，其中1顆變化為原位癌。魏慈慧指出，近年國民健康意識增加，加上乳癌患者有年輕化趨勢，不少女性朋友接受乳房超音波檢查。

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魏慈慧說，超音波檢查，最常發現長了纖維囊腫、纖維腺瘤等無症狀腫瘤及水泡，許多患者聽到乳房長腫瘤都會很緊張、恐慌，雖大多腫瘤都是良性且惡性機率不高，但還是有部分會轉為惡性，病人在追蹤期間焦慮、不安。

魏慈慧表示纖維囊腫、腺瘤等良性腫瘤則需觀察大小與變化，在臨床腺瘤大小介於1至3公分，若小於2公分且影像顯示為良性，可半年至1年定期追蹤，若大於2公分或腫瘤長得很快，則會建議切除。

魏慈慧說，腫瘤切除手術，除傳統手術，還有真空抽吸輔助切除手術，傳統手術會留下較大疤痕或乳房外觀改變，真空抽吸傷口小，也可針對同側多顆腫瘤切除，且術後疼痛度低，不過腫瘤太大、有惡化病灶或太接近皮膚、乳頭、胸壁，還有出血體質的患者不適用真空抽吸切除手術。

魏慈慧強調，因飲食西化乳癌患者有年輕化趨勢，她的患者中最年輕19歲，且無家族史，提醒女性朋友若發現乳房有不明腫塊、疼痛要到醫院檢查，若有家族史可提早定期做超音波、乳房攝影檢查。

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