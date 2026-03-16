因應口咽癌本土特性 醫界提治療共識

▲台灣頭頸部腫瘤醫學會專家提出口咽癌治療共識重視前導性治療、善用口服藥與針劑組合，希望改善生活品質。（記者林志怡攝）

記者林志怡／台北報導

▲口咽癌是最難治療的頭頸部癌症之一，不只要治療疾病本身，還要兼顧患者未來的生活品質；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

口咽癌是最難治療的頭頸部癌症之一，且患者確診時往往正值中壯年，是家庭重要的經濟支柱與社會重要勞動力。台灣頭頸部腫瘤醫學會經專家討論與投票，提出適用台灣本土情境的治療共識，包括重視前導性治療、善用口服藥與針劑組合，強調術後維持治療等要點，希望改善患者預後與術後生活品質。

HPV感染個案比例低於美日歐

具醫師背景的立法委員王正旭指出，台灣的口咽癌特性與全球趨勢不同，除吸菸、飲酒外，尚有檳榔等其他風險因子，且台灣人類乳突病毒（HPV）感染相關口咽癌個案比例也遠低於歐美、日韓等國，因此現行國際指引應用到台灣，勢必需要微調，才能符合台灣實際情況。

請繼續往下閱讀...

但台大醫院副院長婁培人指出，除治療疾病本身，口咽癌治療還要設法讓手術帶來的影響與患者治療後的生活品質達成平衡，因此台灣頭頸部腫瘤醫學會透過專家討論與數輪投票，整合出台灣口咽癌治療共識。

前導性治療改善預後

中醫大附醫血液腫瘤科主治醫師連銘渝指出，醫學會提出的共識強調前導性治療，希望手術前先透過化學治療、放射治療、免疫治療等作為縮小腫瘤，以利改善病人預後，同時也重視口服藥與針劑的使用組合，希望善用口服藥劑量調整的靈活性與患者用藥的方便性，增加病人的適應性，減輕副作用負擔。

連銘渝說，共識中也納入台灣本土發展出來的治療模式，對轉移、復發的口咽癌患者來說尤其重要，另強調手術治療後的維持治療，與歐美國家現行化電療後以觀察為主的做法有明顯差異，過去已有研究證實此作法有助於患者存活與疾病控制。

善用口服藥與針劑組合

此外，連銘渝說，手術前的前導型治療不只能減少患者手術切除所影響的範圍，也能避免患者因為長時間等床而影響治療安排的情況，口服藥則可減少患者住院使用針劑的需求，在療效沒有顯著差異的情況下，提供更大的方便性。

手術後維持治療

另台灣今年已經邁入超高齡化社會，連銘渝提到，過去往往認為70歲以上高齡患者體力下降，執行相關治療的難度較高，但近年來醫療技術進步，提供了更大的治療可能，口服藥在其中扮演重要角色，且台灣已經有能力製作口咽癌相關口服藥，有助於增加藥品韌性。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法