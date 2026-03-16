健康網》日常藏微塑膠！ 營養師警：日常3大 「隱藏版」來源

日常暗藏微塑膠危機，專家表示，瓶裝水、茶包與室內灰塵也要留意；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕近年來，許多人開始減少使用塑膠製品，也會選擇不含鄰苯二甲酸酯或雙酚A的產品。然而，營養師何沂霖引述研究提醒，生活中更普遍，也很常被忽略的是肉眼看不到的微塑膠，仍可能經由飲水與呼吸進入人體，民眾要提防的是瓶裝水、茶包與室內灰塵。雖然完全避開塑膠製品幾乎不太可能，仍可以在能知道的範圍下減少攝取、盡量避免接觸。

何沂霖在臉書發文分享，微塑膠最大可以到5毫米，但是最小可以到1微米（稱作奈米塑膠），這種大小肉眼完全無法看到，但卻能透過空氣跟飲食進入到身體裡，他提醒3個常見卻被忽略的微塑膠來源：

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●瓶裝水

很多人認為瓶裝水比較乾淨，但是瓶裝水在運送過程中，容易被太陽曝曬，或是在比較熱的環境裡放置，在高溫的情況下，更容易增加微塑膠的釋放。

2024 年發表在《美國國家科學院院刊》（PNAS）的研究顯示，一瓶500毫升的瓶裝水，可以釋放多達10萬顆的微塑膠，最好的方法就是減少喝瓶裝水，民眾不妨以過濾水、煮沸過後的水為主，同時盡量使用不銹鋼或玻璃水壺。

●茶包

民眾最好留意茶包的材質是塑膠、纖維、尼龍，這些都是會釋放微塑膠跟奈米塑膠，尤其一般人都以熱水泡茶，看起來很高級的絲質茶包也是塑膠，並不是真的絲。

不同種類的茶包，釋放出來的微塑膠＋奈米塑膠可以從百萬到百億。如果愛喝茶，建議可以用散裝的茶葉，使用不鏽鋼茶具來泡茶。

●灰塵

不是出門在外面才有灰塵，室內的灰塵是容易被忽略，尤其長時間待在室內的人 可能會每天吸入而沒有感覺，室內灰塵可能來自衣物纖維、地毯、窗簾、各種塑膠製品。民眾不妨按時吸塵器清潔、增加通風，並定期使用空氣清淨機。

何沂霖提到，生活中要完全避開塑膠製品，幾乎是不太可能的事，只是在我們能知道的範圍下多注意、盡量避免、減少攝取，像是盡量不使用塑膠保鮮盒或餐盒，尤其是拿去加熱，避免外食用塑膠袋裝熱湯、減少塑膠用品。

何沂霖強調，比較大的塑膠粒可以藉由尿液及糞便排出，但是奈米塑膠不容易被代謝排出，因此，有相當比例會進入到腸胃道、肺臟、肝臟等身體器官，累積在身體裡，日常中可以多攝取蔬菜水果、纖維、水分、運動，讓身體維持正常運作的功能，降低未來的健康風險。

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