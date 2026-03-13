自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

經痛好幾天還是痛 恐是子宮疾病警訊

2026/03/13 05:30
經痛好幾天還是痛 恐是子宮疾病警訊

▲林口長庚婦產部副部主任黃泓淵提醒，如果經痛劇烈到難以忍受，在月經期間持續且未改善，可能就是病態經痛。（記者林志怡攝）

記者林志怡／台北報導

經痛好幾天還是痛 恐是子宮疾病警訊

▲網紅鋼琴家、內容創作者江老師說，非常多女性受到婦科疾病困擾，卻總是有意無意的忽略身體發出的警訊。（記者林志怡攝）

許多女性都有經痛的經驗，但林口長庚婦產部副部主任黃泓淵提醒，如果經痛劇烈到難以忍受，在月經期間持續且未改善，絕對不是「忍一忍就過了」，而是子宮內膜異位症等婦科疾病的警訊，長期放任還有引發巧克力囊腫等其他疾病的風險，呼籲女性切勿輕忽。

醫籲切勿輕忽 絕非「忍一忍就過」

網紅鋼琴家、內容創作者江老師說，非常多女性受到婦科疾病困擾，她的小妹就是子宮內膜異位症患者。確診之前就常年有腹瀉困擾，但一直以為是腸胃問題，月經一來總是痛到難以承受，吃止痛藥也沒效，且月經天數一次比一次多，甚至從原本的5到7天逐漸拉長到足足半個月。

江老師提到，小妹每次月經一來就感到心情憂鬱，後來她陪著妹妹在醫院各科做了一整天的檢查，終於確認是子宮內膜異位症作祟，長期腹瀉也是因為壓迫直腸所致，目前透過藥物已經明顯改善。

黃泓淵指出，人類女性經血量是哺乳動物中最多的，高達95%的女性會出現經血倒流、經期疼痛的情況，但若骨盆腔的免疫系統正常，人體會自行吸收這些倒流的經血，避免影響到身體其他部位。

然而，黃泓淵說，約10到20%的女性會出現「子宮內膜異位症」，因無法自行吸收倒流的經血，導致經血、內膜組織累積在體內，若淤積於卵巢，就會成為民眾常聽到的「巧克力囊腫」，長期未處理有病變的風險，也有些女性的瘀血會侵入子宮、骨盆等部位，或引發腸道刺激，另有少數個案出現經血遠端影響肺部，造成經期咳血、流鼻血的情況。

黃泓淵也提到，子宮內膜異位症其實是與染色體基因、骨盆腔免疫系統異常相關的疾病，已有研究證實，當姐妹中有1人有子宮內膜異位症，其姐妹同樣患有子宮內膜異位症的風險是一般人的3倍，若已知家人有類似情況，務必提高警覺，已經確診的女性也不用過度焦慮，可以多與醫師討論。

