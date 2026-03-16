一味求瘦 妙齡女打「瘦瘦針」打到罹患酮酸血症

新竹臺大分院急診醫學部主任陳彥斌提醒患者，就醫時務必說明用藥和病史，才能及時找到正確的治療方向。（新竹臺大分院提供）

〔記者黃美珠／新竹報導〕31歲女子多天噁心、劇烈嘔吐且腹脹急忙向新竹臺大分院竹東院區掛急診，新竹臺大分院急診醫學部主任陳彥斌檢查，發現她肚子有處約0.5公分的淺層瘀青，看起來像是皮下注射的痕跡，經追問，她才說近期自行施打「瘦瘦針」，終於確認她是因藥物併發了「酮酸血症」。

陳彥斌說，這名女子的BMI僅約20，屬標準甚至偏瘦的體型，卻為追求更瘦，自費施打「瘦瘦針」，每週打1次，目前已完成第3週的療程。由於藥物抑制了食慾，加上副作用所以造成她持續嘔吐與脫水，身體熱量攝取不足就會自行分解脂肪產生能量下，終於讓她累積大量酮體，引發「飢餓性酮酸血症」。

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陳彥斌立即安排她做重點照護式超音波（POCUS）和相關檢查，並給予葡萄糖水與電解質輸液幫她代謝體內的酮酸，待酮酸指數恢復正常，噁心與嘔吐症狀也就明顯改善。

陳彥斌說，臨床診療有時像在拼圖，特別是患者沒有說明用藥史下，診斷的方向就會朝不一同的走去，所幸他察覺到對方的腹部有一小處瘀青，懷疑可能是注射的痕跡，經追問才釐清了她關鍵的病史，得以及時調整診斷方向給予正確的治療。

他說，現在常見的注射型減重藥物多屬於GLP-1受體促效劑，可透過抑制食慾、延緩胃排空達到減重，但常見噁心、嘔吐及腹瀉等副作用。若體脂不高或未經醫師評估就自行施打，可能就會跟她一樣，因熱量攝取不足與脫水，引發酮酸血症等代謝性併發症。

新竹臺大分院急診醫學部主任陳彥斌，操作可幫助醫師快速評估患者狀況的重點照護式超音波。（新竹臺大分院提供）

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