自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

守護寶寶健康 準媽媽接種「ICRT」4大疫苗

2026/03/13 05:30
守護寶寶健康 準媽媽接種「ICRT」4大疫苗

▲新生兒感染RSV風險高，醫師呼籲孕期疫苗是重要防線。 （記者侯家瑜攝）

記者侯家瑜／台北報導

守護寶寶健康 準媽媽接種「ICRT」4大疫苗

▲媽媽在孕期接種疫苗，可產生抗體並透過胎盤傳遞給胎兒，讓寶寶在出生前就具備防護力，圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

RSV（呼吸道細胞融合病毒）是嬰幼兒重要呼吸道病毒，台灣每年約1000名嬰幼兒因感染住院，0至6個月新生兒最危險。醫師提醒，孕婦接種疫苗可將抗體透過胎盤傳給胎兒，降低感染與重症風險。準媽媽可記住「ICRT」口訣：流感、新冠、RSV與百日咳疫苗，並搭配勤洗手、避免人多場所，保護寶寶健康。

醫：抗體透過胎盤傳給胎兒

秉坤婦幼醫院院長許廣鑌指出，在新生兒死亡原因中，呼吸系統疾病排名第3，而RSV正是全球嬰幼兒住院與死亡的重要原因之一。他表示，RSV在台灣全年都可能出現病例，主要透過飛沫或接觸傳播，1人可能傳染給3人，傳染力相當強。

他進一步指出，0至6個月新生兒是感染RSV最危險族群，尤其是早產兒或患有慢性肺病、心臟疾病的嬰兒，感染後更容易出現呼吸急促、喘鳴、胸口凹陷等症狀，並引發重症。新生兒一旦因RSV住院，住院時間約3至7天，嚴重者甚至可長達20天，在這些住院案例中，每4人就有1人需要轉入加護病房。

為了降低感染風險，孕期疫苗被視為重要防線。台灣婦產科醫學會秘書長黃建霈表示，新生兒免疫系統尚未發育完全，若媽媽在孕期接種疫苗，可產生抗體並透過胎盤傳遞給胎兒，讓寶寶在出生前就具備防護力。統計顯示，孕期接種RSV疫苗可降低約7成新生兒感染風險，而百日咳、流感與新冠疫苗，也能降低母嬰感染及重症機率。

黃建霈建議，準媽媽記住「ICRT」孕期疫苗口訣，包括流感（Influenza）、新冠（COVID-19）、RSV與百日咳（Tdap）。其中流感與新冠疫苗可在懷孕任何階段接種，RSV與百日咳疫苗則建議於懷孕28至36週施打，且兩者間隔至少2週，讓抗體在分娩前順利傳遞給寶寶。他表示，目前孕婦自費接種RSV疫苗1劑約7000多元，準爸媽可在產檢時，與醫師討論合適的孕期疫苗接種計畫。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中