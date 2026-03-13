守護寶寶健康 準媽媽接種「ICRT」4大疫苗

▲新生兒感染RSV風險高，醫師呼籲孕期疫苗是重要防線。 （記者侯家瑜攝）

記者侯家瑜／台北報導

▲媽媽在孕期接種疫苗，可產生抗體並透過胎盤傳遞給胎兒，讓寶寶在出生前就具備防護力，圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

RSV（呼吸道細胞融合病毒）是嬰幼兒重要呼吸道病毒，台灣每年約1000名嬰幼兒因感染住院，0至6個月新生兒最危險。醫師提醒，孕婦接種疫苗可將抗體透過胎盤傳給胎兒，降低感染與重症風險。準媽媽可記住「ICRT」口訣：流感、新冠、RSV與百日咳疫苗，並搭配勤洗手、避免人多場所，保護寶寶健康。

醫：抗體透過胎盤傳給胎兒

秉坤婦幼醫院院長許廣鑌指出，在新生兒死亡原因中，呼吸系統疾病排名第3，而RSV正是全球嬰幼兒住院與死亡的重要原因之一。他表示，RSV在台灣全年都可能出現病例，主要透過飛沫或接觸傳播，1人可能傳染給3人，傳染力相當強。

他進一步指出，0至6個月新生兒是感染RSV最危險族群，尤其是早產兒或患有慢性肺病、心臟疾病的嬰兒，感染後更容易出現呼吸急促、喘鳴、胸口凹陷等症狀，並引發重症。新生兒一旦因RSV住院，住院時間約3至7天，嚴重者甚至可長達20天，在這些住院案例中，每4人就有1人需要轉入加護病房。

為了降低感染風險，孕期疫苗被視為重要防線。台灣婦產科醫學會秘書長黃建霈表示，新生兒免疫系統尚未發育完全，若媽媽在孕期接種疫苗，可產生抗體並透過胎盤傳遞給胎兒，讓寶寶在出生前就具備防護力。統計顯示，孕期接種RSV疫苗可降低約7成新生兒感染風險，而百日咳、流感與新冠疫苗，也能降低母嬰感染及重症機率。

黃建霈建議，準媽媽記住「ICRT」孕期疫苗口訣，包括流感（Influenza）、新冠（COVID-19）、RSV與百日咳（Tdap）。其中流感與新冠疫苗可在懷孕任何階段接種，RSV與百日咳疫苗則建議於懷孕28至36週施打，且兩者間隔至少2週，讓抗體在分娩前順利傳遞給寶寶。他表示，目前孕婦自費接種RSV疫苗1劑約7000多元，準爸媽可在產檢時，與醫師討論合適的孕期疫苗接種計畫。

