產婦高齡化 剖腹產率逼近4成

▲2024年台灣剖腹產率已達39.1%，等於每10名新生兒就有近4人是在媽媽挨刀下出生，遠高於世界衛生組織建議的10%至15%。（記者邱芷柔攝）

記者邱芷柔／台北報導

▲專家認為，高齡產婦增加、不孕症治療普及等，都是推升剖腹產比例的原因；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

台灣剖腹產比例再創新高！衛福部最新統計，2024年剖腹產率已達39.1%，等於每10名新生兒就有近4人是在媽媽挨刀下出生，遠高於世界衛生組織建議的10%至15%。專家認為，高齡產婦增加、不孕症治療普及等，都是推升剖腹產比例的原因。

衛福部統計顯示，台灣剖腹產率從2004年的33.1%，逐步上升至2024年的39.1%。在出生人口持續下降的情況下，生產方式反而越來越傾向手術分娩。

台灣婦產科醫學會秘書長黃建霈指出，高齡產婦等高妊娠風險族群增加，加上人工生殖療程提高多胞胎機率，臨床上較常採取剖腹生產。至於前一胎剖腹是否進一步推升整體比例？他坦言，雖然曾剖腹的產婦仍可嘗試「剖腹後陰道生產」，但仍存在一定風險，若第1次剖腹為常見的橫切口，第2胎自然產約有1/200的機率發生子宮破裂，一旦發生，胎兒存活率將大幅降低，因此臨床上第1胎剖腹的產婦，約9成以上第2胎仍會選擇剖腹生產。

知名醫學期刊《JAMA》近日刊登專文分析自然產與剖腹產利弊，隨著剖腹產安全性提升，醫界開始重新思考是否接受孕婦主動要求剖腹產；在美國，孕婦自行要求而安排的剖腹產約占所有生產的2.5%，原因包括害怕分娩疼痛、擔心胎兒風險，或憂慮未來可能出現尿失禁等骨盆底問題，專文也建議在充分告知風險與利弊後，尊重孕婦的自主選擇。

約5%產婦主動要求手術分娩

黃建霈說，除了胎兒窘迫、胎位不正等醫療適應症外，國內也有產婦會主動要求剖腹產，約占所有剖腹產的5%。原因除了民俗上「看時辰」、配合工作或行程安排外，也有人擔心自然產疼痛，或害怕「吃全餐」，也就是原本計畫自然產，卻在長時間待產後仍需緊急剖腹，因此乾脆一開始就選擇剖腹生產。

不過他強調，醫界並不會建議為了預防骨盆底疾病而選擇剖腹產，如果產程順利，自然產不一定會造成尿失禁或骨盆鬆弛。不少國家的剖腹產率比台灣更高，剖腹產率非唯一指標，更重要的是依醫療需求，選擇最適合母嬰安全的生產方式。

