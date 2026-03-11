「耳中風」聽力降 把握2週黃金治療期

▲郭亮寬醫師指出，民眾若有聽力突然下降、耳鳴或耳悶塞感的症狀，務必把握2週內的黃金治療期；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（記者王俊忠攝）

記者王俊忠／台南報導

▲郭亮寬指出，急性期3天內神經處於嚴重發炎缺氧狀態，給藥最有效；。（記者王俊忠攝）

60歲吳女士日前突然感到右耳悶塞、聽力下降，檢查發現右耳聽力掉到50分貝，服用高劑量類固醇1週後聽力未見起色、剩原本的1/4。郭綜合醫院耳鼻喉科醫師郭亮寬確診她是俗稱「耳中風」的突發性耳聾，緊急建議她改採耳內注射類固醇，經過4次注射療程，患者的右耳聽力恢復到正常的25分貝。

郭亮寬指出，耳中風在醫學上稱「突發性感音神經性聽損」，其定義是指在72小時內發生連續3個頻率以上，且感音神經性聽力損失達30分貝以上狀況。此病症絕大多數是單側發生，患者往往在早晨醒來或通電話時，突然發現一側聽力變差，除了聽力受損，多數患者會伴隨耳鳴、耳悶塞感，也有30%患者會有眩暈情形。

目前醫學研究顯示，高達9成以上的耳中風找不到病因。主要醫學推測認為可能與內耳血液循環障礙有關，如極細微的聽力神經血管痙攣或血栓，導致組織缺氧；另如流感、疱疹等病毒侵犯內耳構造，或自體免疫系統錯誤攻擊內耳細胞，都是可能致病因素。

耳內注射類固醇 適合不便口服患者

郭亮寬表示，目前最標準的首選治療為類固醇，以抑制內耳神經發炎與免疫反應。會視患者狀況提供2種給藥方式，全身性類固醇（口服或靜脈注射）口服優點是方便，但對患有糖尿病、高血壓、胃潰瘍或腎功能不佳者來說，高劑量類固醇易引發血糖升高、血壓波動或胃痛等副作用；而「耳內注射類固醇」能直接作用於患處且幾乎無全身副作用，適合不便口服類固醇的患者。

他說，急性期3天內神經處於嚴重發炎缺氧狀態，給藥最有效；一旦缺氧超過14天，聽神經細胞會開始死亡，恢復率顯著降低。若錯過2週黃金期或初步療效不佳，可透過自費高壓氧或利用自身高濃度血小板血漿新興療法，促進神經修復。

