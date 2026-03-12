自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》腎友自行刪減洗腎次數 醫警：恐釀5危機

2026/03/12 19:15

洗腎次數減少恐傷心腎，專家提醒，按時完成療程，以免引發心臟驟停風險；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

洗腎次數減少恐傷心腎，專家提醒，按時完成療程，以免引發心臟驟停風險；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕許多洗腎腎友覺得一週洗3次真麻煩，部分病患會自己自行減成一週2次，覺得「反正有洗就好」。洪永祥診所院長洪永祥警告，少洗一天水分積存會讓血壓飆升，心臟衰竭，恐引發急性肺水腫危機，甚至引發心臟驟停風險。

洪永祥於臉書專頁「洪永祥醫師的慢性腎衰竭攻城療法」發文分享，很多腎友覺得一週洗3次好累，後來偷偷減成2次，覺得「我有洗就好」。洗腎必須「洗得乾淨、洗得足夠」，切勿輕易減少療程。

洪永祥分析，透析次數減少會讓身體陷入5大危機，包括心臟水腫、高血鉀、尿毒素累積、貧血惡化及鈣磷失衡。他進一步分析5大危機會如何損害健康：

●心臟「溺水」

少洗1天，水分積存會讓血壓飆升，心臟衰竭，引發急性肺水腫，嚴重者甚至要插管。

●「無聲殺手」高血鉀

鉀離子排不出去會干擾心律，很多病友就是在少洗的那天，在睡夢中心臟驟停。

●尿毒素重擊神經

毒素多留48小時，會讓腎友全身劇癢、意志消沉、腦霧嗜睡，甚至引發尿毒腦病變而昏迷。

●貧血失控

少洗一次會讓體內「中大分子毒素」嚴重累積，嚴重抑制紅血球生成素的效果，讓腎友臉色慘白、走兩步就喘，體力直線下滑。

●鈣磷失衡、骨頭變脆

磷離子洗不乾淨，會導致高血磷與副甲狀腺機能亢進。這不只讓皮膚癢到抓破皮，還會造成血管鈣化與骨折，甚至引發嚴重的骨頭疼痛。

根據衛福部衛教資料顯示，慢性腎臟病早期通常無明顯的症狀，而糖尿病、高血壓和肥胖是導致慢性腎臟病的主要原因。國民健康署從去年起免費提供30-39歲民眾每5年1次、40-64歲民眾每3年1次、65歲以上民眾每年1次的成人健檢，服務內容更新增「腎病識能衛教指導」，由專業醫師說明腎功能期別、尿蛋白狀況以及腎臟健康相關的危險因子（如三高、肥胖、吸菸、不當藥物使用），藉此幫助民眾瞭解自身的腎臟健康狀況，建立預防「腎」於治療的觀念。

☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中