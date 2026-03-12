健康網》腎友自行刪減洗腎次數 醫警：恐釀5危機

洗腎次數減少恐傷心腎，專家提醒，按時完成療程，以免引發心臟驟停風險；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕許多洗腎腎友覺得一週洗3次真麻煩，部分病患會自己自行減成一週2次，覺得「反正有洗就好」。洪永祥診所院長洪永祥警告，少洗一天水分積存會讓血壓飆升，心臟衰竭，恐引發急性肺水腫危機，甚至引發心臟驟停風險。

洪永祥於臉書專頁「洪永祥醫師的慢性腎衰竭攻城療法」發文分享，很多腎友覺得一週洗3次好累，後來偷偷減成2次，覺得「我有洗就好」。洗腎必須「洗得乾淨、洗得足夠」，切勿輕易減少療程。

洪永祥分析，透析次數減少會讓身體陷入5大危機，包括心臟水腫、高血鉀、尿毒素累積、貧血惡化及鈣磷失衡。他進一步分析5大危機會如何損害健康：

●心臟「溺水」

少洗1天，水分積存會讓血壓飆升，心臟衰竭，引發急性肺水腫，嚴重者甚至要插管。

●「無聲殺手」高血鉀

鉀離子排不出去會干擾心律，很多病友就是在少洗的那天，在睡夢中心臟驟停。

●尿毒素重擊神經

毒素多留48小時，會讓腎友全身劇癢、意志消沉、腦霧嗜睡，甚至引發尿毒腦病變而昏迷。

●貧血失控

少洗一次會讓體內「中大分子毒素」嚴重累積，嚴重抑制紅血球生成素的效果，讓腎友臉色慘白、走兩步就喘，體力直線下滑。

●鈣磷失衡、骨頭變脆

磷離子洗不乾淨，會導致高血磷與副甲狀腺機能亢進。這不只讓皮膚癢到抓破皮，還會造成血管鈣化與骨折，甚至引發嚴重的骨頭疼痛。

根據衛福部衛教資料顯示，慢性腎臟病早期通常無明顯的症狀，而糖尿病、高血壓和肥胖是導致慢性腎臟病的主要原因。國民健康署從去年起免費提供30-39歲民眾每5年1次、40-64歲民眾每3年1次、65歲以上民眾每年1次的成人健檢，服務內容更新增「腎病識能衛教指導」，由專業醫師說明腎功能期別、尿蛋白狀況以及腎臟健康相關的危險因子（如三高、肥胖、吸菸、不當藥物使用），藉此幫助民眾瞭解自身的腎臟健康狀況，建立預防「腎」於治療的觀念。

