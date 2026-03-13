健康網》健檢沒紅字別大意 醫揭三高臨界點5指標

腸胃科醫師鄭泓志指出，門診中常見報告正常，但身體已出現早期代謝問題的情況，提醒早期代謝異常族群須特別留心腰圍等5指標，以免代謝症候群上身；情境照。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕健康檢查看到報告數值都在正常範圍內，許多人都會感到放心。不過，腸胃科醫師鄭泓志指出，門診中常見報告正常，但身體已出現早期代謝問題的情況，如容易疲倦、精神差、睡不好、腰圍逐年增加或體重難控制等，導致往往今年正常，半年後卻開始出現血糖偏高、血壓跳動、三酸甘油脂上升。提醒早期代謝異常族群須特別留心5指標，若長期超過3項偏離正常，即屬代謝症候群。

鄭泓志於臉書粉專「你的腸胃科醫師 鄭泓志 內科 慢性病」發文指出，出現代謝症候群並不是體檢不準，而是身體變化早就在累積，只是還沒跨過紅字界線。根據國民健康署統計，40歲以上民眾中，有超過三分之一屬於代謝症候群，且近一半的人腰圍過粗，這也是許多人平時看似健康，卻突然發生心肌梗塞或中風送急診的重要原因。

什麼是代謝症候群？

鄭泓志說明，所謂代謝症候群是指以下5項指標中，有3項長期偏離正常，包括：1.腰圍（男性≧90cm、女性≧80cm；2.血壓的收縮壓≧130mmHg或舒張壓≧85mmHg；3.空腹血糖 （≧100mg/dL）；4.三酸甘油脂≧150mg/d；5.高密度脂蛋白（HDL）男性<40mg/dL、女性<50mg/dL。

糖尿病、高血壓風險增

由於代謝症候群沒有症狀，因此也是最容易被忽略的原因。鄭泓志說，當有代謝症候群時，三高等疾病風險也大增，舉例來說，糖尿病風險增加6倍、高血壓風險增加4倍、高血脂風險增加3倍、心臟病與中風風險增加2倍；也就是說，指標一旦走偏，身體的負擔已經實際存在。

導致代謝症候群2原因

鄭泓志指出，造成代謝問題的原因大約分為兩類：

●生活型態：約占50%，常見因素包括：三餐不規律、飲食油脂、糖分過高、睡眠時間不固定、長期久坐、缺乏運動、壓力大、體重與腰圍逐年增加。這些行為累積起來，就會讓代謝指標逐漸走偏。

●遺傳：約占20%，若有糖尿病、高血壓或高血脂家族史，風險比較高。

飲食「三低一高」助改善

至於想要改善代謝症候群，鄭泓志建議，飲食採取以下「三低一高」是最容易開始方式：

●低油：少油炸，外食以清蒸、湯類為主，每週減少2-3次高油脂食物，三酸甘油脂通常最快改善。

●低糖：飲料先改無糖，是降低血糖波動最有效的第一步，甜點可以改為一週吃一次。

●低鹽：減少加工食品、少醬汁等於減少鈉、油與額外糖分。

●高纖：每天兩份蔬菜、一份水果，高纖能穩定血糖、改善腸道、延緩飢餓感、降低三酸甘油脂。

鄭泓志提醒，代謝症候群與多數慢性病都不是突然發生，身體早在報告異常前，就以疲倦、睡不好、壓力累積、腰圍增加等方式提醒你。只要從能做到的生活、飲食習慣開始改變，代謝也會跟著改善。

