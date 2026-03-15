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健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

健康網》排便老是排不乾淨？竟罹罕見「同時性大腸癌」 這族群注意

2026/03/15 20:09

一位民眾因為排便異常半年沒在意，竟罹罕見「同時性大腸癌」，醫師提醒，高齡族群及男性要多留意；圖為情境照。（圖取自freepik）

一位民眾因為排便異常半年沒在意，竟罹罕見「同時性大腸癌」，醫師提醒，高齡族群及男性要多留意；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕一名病患半年來一直覺得怪怪的，頻跑廁所總覺得排不乾淨，有時一天要跑好幾趟廁所才行，他自覺體重沒有下降，食欲不錯，應該沒什麼大問題。肝膽腸胃科醫師張振榕指出，大腸鏡檢查竟發現兩處腫瘤，確診為罕見「同時性大腸癌」。他警告，發生率約佔所有大腸癌病例之3–5%，好發於高齡族群及男性。

張振榕在臉書專頁「張振榕醫師的健康相談室」發文分享，這位病人拖了半年才終於就醫，進行大腸鏡檢查，才剛進入直腸，就感覺腸道有些狹窄，仔細一看，原來是一圈腫瘤長在那裡，又繼續往上檢查，竟然在右側大腸（升結腸）又發現第二處狹窄，而且嚴重到腸鏡根本過不去。報告出來後確認這不是腫瘤轉移，而是兩個完全獨立的大腸癌同時存在，也就是醫學上說的「同時性大腸癌」，相當罕見。

張振榕說明，同時性大腸癌是指同一患者於6個月內同步診斷出兩個（含）以上之原發性大腸直腸癌，各病灶均為獨立發生，不具轉移關係。發生率約佔所有大腸癌病例之3–5%，好發於高齡族群及男性。

預防大腸癌3招

大腸癌台灣很常見的惡性腫瘤，張振榕建議民眾，不妨從以下3面向來預防：

1.定期篩檢

●糞便潛血免疫檢查（FIT）：國民健康署提供50至74歲民眾每兩年一次免費篩檢。如果檢查結果陽性，應儘速接受全大腸鏡確認診斷，切勿延誤。

●全大腸鏡檢查：具家族史、長期排便習慣改變或其他腸胃道高風險症狀者，建議提前跟你的腸胃科醫師討論個人化篩檢計畫。

2.飲食習慣調整

增加膳食纖維攝取，足量之蔬菜、水果及全穀類可促進腸道蠕動，縮短糞便中致癌物質與腸黏膜之接觸時間；限制加工肉品及紅肉，香腸、培根、火腿等加工肉品及豬、牛、羊等紅肉之攝取與大腸癌風險呈正相關，建議以雞肉、魚肉或植物性蛋白質取代；油炸、煙燻及碳烤等方式易產生雜環胺，及多環芳香烴等致突變物質，應減少使用。

3.生活型態改善

維持健康體重，肥胖是大腸癌之獨立危險因子，BMI 過高者罹癌風險顯著上升；規律身體活動，每日累積至少30分鐘中等強度運動，可有效降低大腸癌發生率；戒菸及節制飲酒，菸草中之致癌物及酒精代謝產物乙醛，都被證實可能增加腸道黏膜細胞之基因突變風險。

張振榕總結，民眾若出現排便習慣改變或腸胃異常症狀，不應拖延就醫，定期篩檢更是預防與早期發現大腸癌的重要關鍵。

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