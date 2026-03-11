自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

甲狀腺手術後喘不過氣 「聲帶整形」恢復正常呼吸

2026/03/11 05:30
甲狀腺手術後喘不過氣 「聲帶整形」恢復正常呼吸

▲正常人雙側聲帶發音的時候要閉合，呼吸時打開（黑色三角處），才可以吸到空氣。（彰基提供）

記者張聰秋／彰化報導

甲狀腺手術後喘不過氣 「聲帶整形」恢復正常呼吸

▲若因為雙側聲帶麻痺，聲帶無法正常運動，導致氣道狹窄，吸不到足夠空氣，呼吸就會不順。（彰基提供）

71歲婦人因雙側良性甲狀腺結節動手術後，卻出現宛如被鬼壓著喉嚨、喘不過氣的症狀，半年來持續發音無力與呼吸困難，連爬樓梯都很喘，經轉診到彰化基督教醫院接受聲帶雷射顯微整形手術，原本如「鬼壓喉」般的症狀隨即消失，順利吸到空氣，生活恢復日常。

彰基總院長陳穆寬說，患者曾接受甲狀腺手術，術後出現聲音無力、呼吸困難，並伴隨喘鳴聲，內視鏡喉部攝影檢查確定是雙側聲帶麻痺，因患者呼吸道阻塞，伴隨缺氧，院方施予聲帶雷射顯微整形手術，患者術後甦醒時，宛如鬼壓喉嚨的症狀立即消失，呼吸恢復順暢。

陳穆寬指出，正常情況下，雙側聲帶在發聲時閉合，呼吸時張開，讓空氣進入氣管；但患者雙側聲帶麻痺，聲帶無法正常運動，導致氣道狹窄，吸不到足夠空氣，才會出現嚴重喘鳴與呼吸困難症狀。

兼顧發音、呼吸、吞嚥 手術難度高

彰基智慧精準甲狀腺癌中心暨耳鼻喉頭頸外科主治醫師曾信嘉指出，控制聲帶運動的喉返神經直徑非常細小，約1至2毫米，左右各1條，在頸部下段時，距離甲狀腺較遠，往上走則逐漸靠近氣管與食道之間的溝槽，最後進入喉部控制聲帶活動，由於神經細小又緊鄰甲狀腺，甲狀腺手術中若不慎傷及單側神經，可能導致聲音沙啞；若雙側都受損，則會造成雙側聲帶麻痺，進而引發呼吸道阻塞，嚴重時甚至需要氣管切開術才能搶救生命。

曾信嘉指出，甲狀腺良性腫瘤手術造成雙側聲帶麻痺，屬於極罕見的嚴重併發症，發生機率低於1%；相較之下，單側喉返神經麻痺導致聲音沙啞的發生率約5%。一旦出現雙側聲帶麻痺，治療時不僅要兼顧發音功能，也必須維持呼吸道通暢與吞嚥功能，手術難度相當高，所幸這名患者經手術後恢復順利，生活也恢復正常。

