「接住缺愛的人」 日本棄猴緊抱玩偶 療癒人心

▲小獼猴Punch君，出生後遭母親棄養，由飼育員接手照顧，牠緊抱紅毛猩猩玩偶撒嬌、學習融入群體的模樣，既可愛又令人心疼。（照片來源：路透社）

記者邱芷柔／台北報導

日本千葉縣市川市動植物園的小獼猴「Punch君」，出生後遭母親棄養，由飼育員接手照顧，牠緊抱紅毛猩猩玩偶撒嬌、學習融入群體的模樣，既可愛又令人心疼，掀起全球關注。心理專家指出，這屬典型「依附需求」，當主要照顧者缺席，個體仍會尋找替代對象建立安全感，而依附關係其實可以重新建立，未必來自親生父母。

飼育員提供布偶給Punch 重建依附關係

台北市諮商心理師公會理事長藍挹丰分享，心理學會從「依附關係」來理解該現象，靈長類動物在成長初期，依附對象通常是母親或主要照顧者，當此關係缺席時，就會尋找替代，飼育員提供布偶給Punch，某種程度是在幫牠「重建依附關係」，對成長反而有正向支持。

請繼續往下閱讀...

而人們之所以如此投入關注Punch？藍挹丰認為，背後帶有情感投射，「我們會把自己從小被好好照顧的經驗，投射到牠身上」，會喚起被呵護、被接住的記憶，產生共鳴與關注。這種依附不只在生命早期，人類其實也會把情感寄託在物品上，如小被被、小枕頭，甚至是特定氣味與觸感，皆是安全感的來源，只要沒有影響個體發展，不需刻意戒除。

不過比起物品，藍挹丰認為，更重要的是人與人之間的連結，大眾對這類「可愛療癒」內容的共鳴，其實反映出過往溫暖經驗，也是自我安撫的心理歷程，若能在現實中建立穩定的情感支持，對心理健康更有幫助。

藍挹丰進一步表示，對於成長過程缺乏家庭支持、甚至經歷創傷的孩子而言，依附關係仍可重新建立，未必一定來自親生父母，只要有穩定且願意付出的照顧者，就能逐步形成安全感，因此她也呼籲，每個人都可以成為他人的「依附對象」，在對方需要時給予穩定與陪伴，當感受到來自社會的溫暖，即使缺乏家庭支持，孩子仍可在其他關係中好好長大、融入社會。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法