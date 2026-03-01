自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

新手爸爸長期頭痛 源頭竟是高血壓

2026/03/01 05:30
新手爸爸長期頭痛 源頭竟是高血壓

▲運動可以增加血管的彈性，幫助調控血壓。（照片提供／蔡慧君）

文／蔡慧君

新手爸爸長期頭痛 源頭竟是高血壓

▲使用辛香料調味，也吃進抗氧化物質。（照片提供／蔡慧君）

一名剛升主管的新手爸爸經常有頭痛問題，每次痛起來吃止痛藥加上休息就可以稍微緩解，原以為因睡眠不足或者壓力大造成頭痛，但最近連騎機車上班不小心壓過小石頭的震動，都可以讓他頭痛欲裂。

在一次健檢發現血壓高達180mmHg，在心臟內科降血壓藥物介入後，頭痛問題解決了，連同肩頸僵硬的問題也緩解了。

遵從醫囑外 還要限制鈉的攝取

高血壓患者除了遵從醫師開立的藥物外，限制鈉的攝取也很重要，衛福部建議每天鈉攝取不可超過2400毫克（6克鹽），料理除了調味料鹽、醬油等減少添加外，可以利用辛香料如蔥、薑、蒜、洋蔥、黑胡椒、迷迭香等增添風味，也可以添加檸檬汁、醋來增加酸味。

外食族要特別注意不要飲用湯品，如拉麵湯、火鍋湯、關東煮湯等這些是濃縮的鈉集中營，喝一碗一天的建議量就超標。

建議食用原型食物，如烤地瓜、油醋沙拉、水煮蛋等，避免加工食品如餅乾、蜜餞、運動飲料、泡麵、火腿、香腸等這些高鈉炸彈。

可利用「得舒飲食」中高鈣、高鎂、高鉀及高纖維、吃好油等，來幫助血管舒張，每天2杯牛奶（每杯240ml）或起司、優格、小魚乾補足鈣質。

5份蔬菜、5份水果來補充足量的纖維質、鎂與鉀，水果如香蕉、奇異果、芭樂、蘋果、小番茄都是不錯的選擇，選擇深綠色蔬菜及全穀類食物如五穀飯、搭配料理使用不飽和脂肪酸來減少發炎反應，如橄欖油、芥花油等，無添加的堅果每日補充也是很重要的。

研究顯示，睡眠時間7-8小時最有利於血壓控制，睡眠不足會產生的壓力荷爾蒙與皮質醇導致血管收縮；建立運動習慣，利用零碎時間運動宣洩，每日至少半小時的運動時間讓心情沉澱，運動可以增加血管的彈性，幫助調控血壓。

（作者為光田綜合醫院營養室營養師）

