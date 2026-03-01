自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

氣喘減藥變胸悶 12歲女誤為心臟病

2026/03/01 05:30
氣喘減藥變胸悶 12歲女誤為心臟病

▲「胸悶」未必是心臟病，也要考量是否有氣喘等病症；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

文／洪錫全

小芸（化名）因為胸悶來到兒童心臟科門診，由於家中長輩有心臟梗塞病史，家人十分擔心小芸是否也患有嚴重心臟疾病。

醫師仔細評估後，小芸過去沒有任何相關病史，年紀尚輕，無心雜音或心臟衰竭相關徵象，初步懷疑胸悶可能並非源自心臟，不過，為了診斷完整性，仍安排心電圖與心臟超音波檢查，結果顯示皆為正常。

進一步詢問病史得知，小芸曾在兒童過敏科接受氣喘治療，但她最近都沒有喘鳴或夜咳，因此回診時都簡單回報「最近還好」，加上她過敏指數（IgE）皆為正常，使醫師合理推測病情控制穩定，並嘗試減藥；然而，小芸和家人皆未意識到，「胸悶」正是青少年氣喘可能出現的非典型症狀之一。

小芸並非幼年早發型氣喘，而是在青少年才發病，抽血過敏指標正常，此時需考慮較少見的「非第二型氣喘」（non type-2 asthma），此類氣喘對藥物反應較差，治療難度高，能順利減藥的比例也低，一旦減藥過快，症狀可能迅速惡化。

重新調整藥物並使用PEF 逐漸改善

醫師針對小芸安排了肺功能檢查，顯示氣喘的問題仍然存在，經重新調整藥物並教導使用尖峰吹氣流速（PEF）監測後，其胸悶與氣喘才逐漸改善。

事實上，青少年胸痛或胸悶的原因相當多元，真正由心臟引起的比例極低，常見原因包括：胸壁肌肉拉傷、生長痛、心理壓力、呼吸道感染、氣喘或支氣管痙攣、胃食道逆流，以及乳房發育疼痛等，至於由心臟引起的胸痛，則多半會合併暈厥、心悸或在運動中加重症狀。

對兒童心臟科醫師而言，診治的重點不只是排除心臟病，更重要的是在確認心臟正常後，協助病人找出真正造成症狀的原因，完整描述症狀的時序與活動時的變化，往往比單一檢查數值更能幫助醫師做出正確判斷，也能避免不必要的擔心與延誤。

（作者為國泰綜合醫院兒童醫學部主治醫師）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中