氣喘減藥變胸悶 12歲女誤為心臟病

▲「胸悶」未必是心臟病，也要考量是否有氣喘等病症；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

文／洪錫全

小芸（化名）因為胸悶來到兒童心臟科門診，由於家中長輩有心臟梗塞病史，家人十分擔心小芸是否也患有嚴重心臟疾病。

醫師仔細評估後，小芸過去沒有任何相關病史，年紀尚輕，無心雜音或心臟衰竭相關徵象，初步懷疑胸悶可能並非源自心臟，不過，為了診斷完整性，仍安排心電圖與心臟超音波檢查，結果顯示皆為正常。

請繼續往下閱讀...

進一步詢問病史得知，小芸曾在兒童過敏科接受氣喘治療，但她最近都沒有喘鳴或夜咳，因此回診時都簡單回報「最近還好」，加上她過敏指數（IgE）皆為正常，使醫師合理推測病情控制穩定，並嘗試減藥；然而，小芸和家人皆未意識到，「胸悶」正是青少年氣喘可能出現的非典型症狀之一。

小芸並非幼年早發型氣喘，而是在青少年才發病，抽血過敏指標正常，此時需考慮較少見的「非第二型氣喘」（non type-2 asthma），此類氣喘對藥物反應較差，治療難度高，能順利減藥的比例也低，一旦減藥過快，症狀可能迅速惡化。

重新調整藥物並使用PEF 逐漸改善

醫師針對小芸安排了肺功能檢查，顯示氣喘的問題仍然存在，經重新調整藥物並教導使用尖峰吹氣流速（PEF）監測後，其胸悶與氣喘才逐漸改善。

事實上，青少年胸痛或胸悶的原因相當多元，真正由心臟引起的比例極低，常見原因包括：胸壁肌肉拉傷、生長痛、心理壓力、呼吸道感染、氣喘或支氣管痙攣、胃食道逆流，以及乳房發育疼痛等，至於由心臟引起的胸痛，則多半會合併暈厥、心悸或在運動中加重症狀。

對兒童心臟科醫師而言，診治的重點不只是排除心臟病，更重要的是在確認心臟正常後，協助病人找出真正造成症狀的原因，完整描述症狀的時序與活動時的變化，往往比單一檢查數值更能幫助醫師做出正確判斷，也能避免不必要的擔心與延誤。

（作者為國泰綜合醫院兒童醫學部主治醫師）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法