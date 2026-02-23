自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

春節流感就醫降溫 諾羅、腸病毒蠢動

2026/02/23 05:30
春節流感就醫降溫 諾羅、腸病毒蠢動

▲疾管署提醒慎防諾羅與腸病毒，落實接種疫苗、勤洗手與飲食衛生；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

記者侯家瑜／台北報導

春節連假昨畫下句點，流感疫情未見明顯升溫。疾管署指出，大年初五類流感急診就診人次為2069人次，較前一日下降19.5％，創近4年同期最低。不過B型流感漸增，A、B流約各半，且隨著開工開學，人際接觸增加，疫情恐回升，疾管署 提醒慎防諾羅與腸病毒，落實接種疫苗、勤洗手與飲食衛生。

腹瀉急診人次增加

疾管署副署長林明誠表示，初五類流感急診就診人次為2069人次，數據完整度約85-90％，較前一日2571人次下降19.5％，創近4年同期最低。與近3年同農曆日相比，較2025年同期5303人次下降61％，較2024年3351人次下降38.3％，較2023年2175人次下降4.9％，顯示今年春節流感疫情相對平穩。

不過，腹瀉急診同樣為2069人次，雖較前一日2338人次下降11.5％，但與近3年同期相比，仍較2024年1397人次增加48.1％、較2023年1423人次增加45.4％，腸胃道疫情仍須持續觀察。

林明誠提醒，年假後除流感外，也須留意諾羅病毒、腸病毒及境外移入傳染病風險。隨著國際旅遊頻繁，東南亞須注意登革熱、屈公病與麻疹；東北亞及中國以流感、諾羅病毒與百日咳為主；歐美麻疹病例有增加趨勢；非洲部分國家仍以瘧疾及寄生蟲感染為主要威脅。

接種疫苗、勤洗手

他呼籲，民眾應持續接種疫苗、肥皂勤洗手、食物徹底煮熟避免交叉污染，必要時配戴口罩；返國後若出現發燒、腹瀉或出疹等症狀，應儘速就醫並主動告知旅遊史。

年後開工開學 流感恐回升

此外，疾管署長羅一鈞日前提醒，目前B型流感正逐漸取代A型流感，社區中A、B流比例約各半，開工、開學後，校園與職場人際互動增加，可能成為下一波疫情升溫場域。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中