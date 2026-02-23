春節流感就醫降溫 諾羅、腸病毒蠢動

▲疾管署提醒慎防諾羅與腸病毒，落實接種疫苗、勤洗手與飲食衛生；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

記者侯家瑜／台北報導

春節連假昨畫下句點，流感疫情未見明顯升溫。疾管署指出，大年初五類流感急診就診人次為2069人次，較前一日下降19.5％，創近4年同期最低。不過B型流感漸增，A、B流約各半，且隨著開工開學，人際接觸增加，疫情恐回升，疾管署 提醒慎防諾羅與腸病毒，落實接種疫苗、勤洗手與飲食衛生。

腹瀉急診人次增加

疾管署副署長林明誠表示，初五類流感急診就診人次為2069人次，數據完整度約85-90％，較前一日2571人次下降19.5％，創近4年同期最低。與近3年同農曆日相比，較2025年同期5303人次下降61％，較2024年3351人次下降38.3％，較2023年2175人次下降4.9％，顯示今年春節流感疫情相對平穩。

請繼續往下閱讀...

不過，腹瀉急診同樣為2069人次，雖較前一日2338人次下降11.5％，但與近3年同期相比，仍較2024年1397人次增加48.1％、較2023年1423人次增加45.4％，腸胃道疫情仍須持續觀察。

林明誠提醒，年假後除流感外，也須留意諾羅病毒、腸病毒及境外移入傳染病風險。隨著國際旅遊頻繁，東南亞須注意登革熱、屈公病與麻疹；東北亞及中國以流感、諾羅病毒與百日咳為主；歐美麻疹病例有增加趨勢；非洲部分國家仍以瘧疾及寄生蟲感染為主要威脅。

接種疫苗、勤洗手

他呼籲，民眾應持續接種疫苗、肥皂勤洗手、食物徹底煮熟避免交叉污染，必要時配戴口罩；返國後若出現發燒、腹瀉或出疹等症狀，應儘速就醫並主動告知旅遊史。

年後開工開學 流感恐回升

此外，疾管署長羅一鈞日前提醒，目前B型流感正逐漸取代A型流感，社區中A、B流比例約各半，開工、開學後，校園與職場人際互動增加，可能成為下一波疫情升溫場域。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法